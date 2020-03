Dankzij vrijwilligers kan Kuinre gewoon boodschappen blijven doen in het dorp

De Superrr in Kuinre was door personeelsgebrek genoodzaakt de winkel een aantal uren per dag te sluiten, terwijl het juist veel drukker is dan normaal in de winkel. Geld om zomaar mensen in te huren heeft de winkel niet, omdat het een zorgbedrijf is.

Astrid Versluis uit Kuinre stond vorige week onverwacht voor een dichte deur toen ze uit haar werk kwam. Ze kwam toen op het idee om zelf een handje te gaan helpen. Ze riep andere inwoners van Kuinre op via Facebook om ook in actie te komen.

Astrid Versluis (l) springt bij in de Superrr in Kuinre (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Veertien vrijwilligers "Dat kan toch niet dat de winkel vroeger dicht is met deze drukte, dacht ik", vertelt Astrid terwijl ze de winkelmandjes ontsmet, "Mijn cursus op het werk viel toch uit, dus ik kon gelijk beginnen. Er zijn nu al wel 13, 14 aanmeldingen, echt geweldig. En het is ook gewoon heel leuk om te doen". Ook Johan Pit springt een aantal uren in de week bij: "Als ze je nodig hebben, dan kom je, zo simpel is het. Ik doe normaal elke dinsdag vrijwilligerswerk bij de voetbal, maar dat ligt nu toch stil. Maar het is wel pittig, je moet de hele dag sjouwen en bukken, ik had zelfs spierpijn". Noodgreep Danielle Koers zit achter de kassa en regelt de bevoorrading. Zij is één van de twee vaste medewerkers hier. De deur dichtdoen was vorige week echt een noodgreep: "We moeten zelf ook overeind blijven, we hebben ook gezinnen, en er moest ook zoveel worden besteld en bijgevuld." Maar dankzij de inwoners van Kuinre draait de Superrr nu weer op volle kracht, ziet Danielle: "Dit is echt geweldig, het voelt zo goed dat we nu met vrijwilligers weer gewoon de hele dag open zijn. Mensen hier zijn trots op de winkel, en willen hem graag behouden, dat is wel heel fijn om te merken". Vrijwilliger Johan Pit in Superrr Kuinre (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)