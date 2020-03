Twee autobranden in één nacht in Deventer

Rond middernacht brak er brand uit in de Vechtstraat in de Rivierenwijk. Twee auto's die dicht op elkaar geparkeerd stonden liepen hierbij schade op, maar tot een daadwerkelijke brand kwam het niet. Wel zijn de voertuigen beschadigd geraakt door de hitte.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Autobrand in Deventer (Rivierenwijk) (Foto: News United / Rens Hulman)

Tegen kwart over drie moest de brandweer opnieuw uitrukken voor een autobrand. Dit keer was het raak in de P. Flintstraat in de wijk de Zandweerd. Toen de brandweer in de straat aankwam, stond het voertuig al volledig in brand en was er geen redden meer aan. De auto is volledig uitgebrand.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Autobrand in Deventer (Zandweerd) (Foto: News United / Rens Hulman)

In allebei de gevallen gaat de politie uit van brandstichting. In de loop van de ochtend wordt verder onderzoek gedaan. Ook wordt dat bekeken of er een verband is tussen de branden.