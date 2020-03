Springruiter Dubbeldam dubt over Olympische Spelen: ''Hopelijk heb ik in 2021 mijn paard nog''

Op de slotdag van de Olympische Spelen van Sydney 2000 groeide Jeroen Dubbeldam uit tot een hippische legende door als eerste Nederlandse springruiter de gouden medaille te winnen. Met zijn al even legendarische paard De Sjiem hield de Weerseloër landgenoot Albert Voorn net achter zich. En hoeveel Dubbeldam later ook won, met de Spelen wilde het niet meer vlotten. "En nu is alles met het oog op Tokio onzeker", zegt hij.

"Laat een ding duidelijk zijn: Gezien de omstandigheden in de wereld is uitstel van de Olympische Spelen van 2020 de enige juiste beslissing. En natuurlijk vindt ook Dubbeldam dat andere zaken nu belangrijker zijn. "Voor de ene atleet zal dit positief uitpakken, voor de andere negatief", licht hij toe. "Eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe het met mij zit. Het kan nog alle kanten op."

Voorbereiding

Dubbeldam gaat alleen nog naar de Olympische Spelen als hij er wat te zoeken heeft. Vrij vertaald: als hij medaillekandidaat is. "Sinds enige tijd beschik ik weer over een paard waarvan ik zeg: ja, het kan. Voorop gesteld, ik moet me nog kwalificeren en bewijzen, dat had in het voorseizoen moeten gebeuren. We vormen echter pas sinds kort een combinatie. Dus een jaar langer voorbereiding zou me niet slecht uitkomen."

Afspraak

Het is echter maar de vraag of hij dat jaar voorbereidingstijd krijgt. "De afspraak met de eigenaar is dat ik zijn paard tot en met Tokio 2020 bij me mag houden. Het dier is twaalf en kan dan voor hem in de verkoop nog flink wat opleveren. Of dat over een jaar nog zo is, valt te bezien. Bovendien is het een ruin, dus voor de fokkerij niet interessant. Ik weet daarom niet of ik het dier nog tot 2021 kan behouden. Laten we ook niet vergeten dat na deze klap voor veel mensen de economische klap van de crisis volgt. En ik kan de financiële situatie van de eigenaar niet inschatten."

Ongelukkig huwelijk

Na Sydney kwam het tussen Dubbeldam en de Olympische Spelen eigenlijk nooit meer goed. Pas in 2016, Rio de Janeiro, maakte hij zijn rentree op het evenement. In 2004 had hij geen goed paard, in 2008 brak hij zijn been in aanloop naar Peking, in 2012 werd zijn paard (Simon) verkocht voordat hij naar Londen kon. Dubbeldam: "Het is niet gelopen zoals ik na 2000 had gehoopt."

Stilzitten deed hij niet. Dubbeldam groeide uit tot een van 's werelds beste springruiters, veroverde Europese- en wereldtitels, individueel en met de equipe, won de Grote Prijs van Aken, misschien na de Spelen wel het hoogste wat er in de hippische sport te bereiken valt.

In Rio 2016 had het weer gekund, met Zenith, waarmee Dubbeldam destijds regerend Europees en wereldkampioen was. "Ik kwam een fractie van een seconde tekort om uitzicht op goud te behouden", kijkt hij terug. "Nee, sinds 2000 zat het niet mee. In deze sport heb je niet alles in de hand. Maar ik geef niet op! Binnenkort ga ik de eigenaar van mijn huidige paard maar eens bellen. Ik moet ook eerlijk zijn, voor 2020 had ik goede hoop, maar het was wel kort dag geworden."