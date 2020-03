Musicerende vader en dochters op 'coronatour' langs verzorgingshuizen

Normaal gesproken is Paul Gelen (52) in deze tijd razend druk met de vele goede doelen die hij op touw zet. Maar corona is ook hier spelbreker. In zijn niet te stuiten drang om de minder bedeelden in deze samenleving dezer dagen toch nog enig vertier te bieden, heeft hij nu samen met zijn twee dochters Manon en Suzan een alternatief plan bedacht: een tournee langs meerdere verzorgingshuizen.

Paul Gelen uit Goor is geestelijk vader van de stichting Goal: een ideële organisatie die jaarlijks allerlei goede doelenacties organiseert. Met name voor mensen met een verstandelijke beperking en senioren.

"We zouden zaterdag gaan schaatsen met Gianni Romme, binnenkort zouden we gaan voetballen met FC Twente, een paasvuur bouwen met ouderen. Maar niets van dat alles dus", aldus een teleurgestelde Gelen.

Filosoferen aan de keukentafel

Waarop hij samen met dochters Manon (20) en Suzan (19) al filosoferend aan de keukentafel met een heel nieuw idee op de proppen kwam. De vader en zijn twee dochters hebben namelijk een gedeelde passie: muziek maken. En dat doen ze regelmatig samen. Manon zou binnenkort met haar gitaar op pad gaan bij haar voormalige werkgever, het verzorgingscentrum 't Dijkhuis in Borne. Maar ook dit ging vanwege corona niet door.

"Waarop we tegen elkaar zeiden: hoe leuk zou het zijn om met z'n drietjes de mensen in de diverse zorgcentra in deze regio in deze vervelende dagen wat afwisseling te bieden. Door een concertje voor ze te geven. Vanuit de tuin uiteraard, zodat we vanwege het besmettingsgevaar niet naar binnen hoeven."

Tour langs tehuizen

Komende vrijdag start deze tour langs meerdere zorginstellingen van Trivium Meulenbelt Zorg. "Eerst 's ochtends bij de Theresiahof in Bornerbroek, 's middags gaan we naar 't Dijkhuis in Borne. Maandag zitten we in Westerhaar en Vriezenveen en dat gaat dan de komende tijd zo door."

Oude krakers

Ze hebben een aangepast repertoire, vertelt Manon. "De bekende krakers als Daar bij die Molen, You'll Never Walk Alone, Que Sera Sera. En we hebben een hele nieuwe versie - aangepast naar deze coranatijd - gemaakt van Willeke Alberti's Samen zijn. Wat is er leuker dan muziek maken? Muziek is in deze tijd nog een van de weinige zaken waar je troost uit kunt halen."