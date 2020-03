Autobrand én brand in flat Enschede blijken aangestoken

De autobrand in Enschede van afgelopen nacht blijkt aangestoken. Dat concludeert de politie na onderzoek. Ook bij de brand in een flatwoning in dezelfde stad, blijkt brandstichting de oorzaak.

Rond tien voor vier brak er brand uit bij een geparkeerde auto aan de Elferinksweg. Toen de brandweer op de plek van de autobrand aankwam, stond het voertuig al volledig in brand. De auto stond geparkeerd voor woningen en is door het vuur volledig verwoest.

Er zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gevlogen in Enschede. De politie is nog op zoek naar getuigen die rond kwart voor vier iets hebben gezien in de omgeving van de Elferinksweg. De omgeving van de autobrand is afgezet.

Flatbrand

In het centrum van Enschede, aan de Doctor Benthemstraat, vond eerder in de nacht een brand plaats in een flatwoning. De voordeur van een van de flatwoningen stond in brand, waarna de bewoner van de flat door de brandweer uit zijn huis is gehaald. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Ook hier blijkt sprake van brandstichting, zo laat de politie weten. Beide incidenten hebben niets met elkaar te maken en staan dus los van elkaar. Ook voor deze brand is de politie op zoek naar getuigen.

Deventer

In Deventer waren afgelopen nacht ook twee incidenten. Een auto aan de P. Flintstraat brandde volledig uit, terwijl aan de Vechtstraat ook twee auto's beschadigd raakten bij een brand. Ook hier gaat de politie uit van brandstichting, onderzoek moet uitwijzen of dat vermoeden klopt.