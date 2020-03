Winkels gaan dicht, dus bestellen we online: 'Tuinmeubelen gaan hard'

Steeds meer fysieke winkels sluiten de deuren en dat is te merken bij de onlinewinkels. Grote bedrijven als Wehkamp en supermarkten hebben het druk met de afhandeling van online bestellingen. En dat is ook te merken bij de bezorging van die bestellingen.

Internetwinkel Wehkamp in Zwolle kan niet veel zeggen over toename van het aantal bestellingen, maar wel over verschuivingen in wat er besteld wordt. "Er worden op dit moment heel erg veel tuinmeubelen besteld, extreem veel", aldus een woordvoerster. "In de eerste week van de maatregelen waren dat onder meer vriezers, educatieve spelletjes. En je zag dat mensen zich aan het klaarmaken waren om thuis te werken: bureaustoelen, beeldschermen en muizen werden veel besteld."

Bij PostNL, dat ook in Zwolle een pakketsorteercentrum heeft, willen ze niet ingaan op aantallen pakketten die ze verwerken. "Maar je merkt wel dat veel meer mensen thuis zijn." Het bedrijf zegt wel dat door de groei, de maatregelen die overal worden genomen en ziekte er lokaal vertraging kan zijn in de bezorging.

Supermarkt

Dat is ook te merken bij andere bedrijven. Zo is het bij de onlinewinkel van supermarkt Albert Heijn zo druk, dat heel veel bezorgmomenten de komende dagen vol zijn. "We proberen zoveel mogelijk klanten te helpen en kijken daarom continu of we extra bezorgmomenten kunnen toevoegen en passen daar onze beschikbare momenten op aan." Ondertussen hebben de supermarkten vanwege het hamsteren vorige week veel meer omzet gehaald dan in de kerstperiode.

Het is afwachten wat er de komende weken gaat gebeuren met de fysieke winkels, maar met de toename van aankopen via webwinkels zullen die én de bezorgers het voorlopig nog wel druk blijven houden.