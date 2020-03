Nijverdal kan verder met nieuwe kinderboerderij na goedkeuring Raad van State

De stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal kan doorgaan met de realisering van een nieuwe kinderboerderij aan de Derde Kampsweg in Nijverdal. Dat is het oordeel van de Raad van State.

De Raad van State constateerde na een zitting in oktober dat er gebreken kleefden aan het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning. Maar intussen heeft het gemeentebestuur van Hellendoorn reparatievoorstellen gedaan. Die zijn vandaag door de Raad goedgekeurd en opgenomen in de vergunning en het bestemmingsplan. De bezwaren van een omwonende tegen die reparatievoorstellen zijn afgewezen.

Een deel van de kinderboerderij is al in werking. De bouw van een bezoekersruimte en stallen kan nu beginnen. Ook moet nog parkeerruimte worden aangelegd voor de verwachte 50.000 bezoekers per jaar. Het terrein omvat vier hectare met weiland, voorzieningen voor bezoekers en dieren en groen om de kinderboerderij in te passen in het landschap.

Gebreken

Volgens de Raad heeft het gemeentebestuur wel het aantal benodigde parkeerplaatsen op het terrein van de kinderboerderij goed berekend, maar in het bestemmingsplan was niet geregeld dat dit parkeerterrein ook moet worden aangelegd. Omwonenden wezen de Raad van State op dit gebrek. Ze zijn bang dat bezoekers van de kinderboerderij bij gebrek aan parkeerruimte voor hun deur gaan parkeren.

Verder was in het plan de waterberging op het terrein niet goed geregeld. Omwonenden vrezen wateroverlast als de kinderboerderij niet zelf zorgt voor voldoende waterafvoer. Die gebreken heeft het gemeentebestuur dus nu opgelost.

Bezwaren

De omwonenden kwamen met een hele reeks bezwaren tegen de komst van de kinderboerderij. Zo vinden ze het verwachte aantal bezoekers aan de lage kant, omdat een kinderboerderij in Holten veel meer bezoekers trekt. Volgens de Raad is de gemeente uitgegaan van een landelijk gemiddelde van 50.000 bezoekers. Dat vindt de Raad redelijk.

Een klacht over aantasting van Natura 2000-gebied Wierdense Veld door toenemende stikstof is door de Raad ook verworpen. Omwonenden kunnen alleen maar klagen over toenemende stikstof als ze zelf in een Natura 2000-gebied wonen, waardoor hun leefomgeving wordt aangetast. De omwonenden van de kinderboerderij wonen op te grote afstand van het Wierdense Veld, oordeelt de Raad.