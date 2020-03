Nergens in Overijssel slaat corona zo hard toe als in Hasselt: 'Alsof ik in slechte droom zit'

Eddy Bilder (55, CDA) is dezer dagen burgervader van een gemeente die het Overijssels epicentrum vormt van het coronavirus. Hasselt biedt intussen een troosteloze aanblik. "Ik sta hier voor het raam van mijn werkkamer en heb overzicht over meerdere straten. Er fietst nu toevallig net iemand voorbij, maar voor de rest zie ik echt he-le-maal niemand."

Slechte droom

De burgemeester moet zich af en toe in zijn arm knijpen. "Ik heb het gevoel alsof ik in een slechte droom zit, maar het gebeurt allemaal echt", verzucht hij.

Topje van de ijsberg

Slechts ruim zevenduizend inwoners telt het monumentale stadje in de kop van Overijssel. De huidige coronacrisis komt dan ook onevenredig hard aan in de kleine hechte gemeenschap, waar ons-kent-ons het adagium is.

Vooral ook omdat de vijf dodelijke slachtoffers die vallen te betreuren en de achttien besmette patiënten slechts het topje van de ijsberg vormen. Aangezien lang niet iedereen meer wordt getest op corona ligt het werkelijke aantal veel hoger. Intussen hebben zich al tientallen mensen ziek gemeld. Volgens de laatst bekende cijfers liggen er elf mensen op de intensive-care. Meerderen van hen verkeren in kritieke toestand.

Verzorgingshuizen

Ook in de verzorgingshuizen De Hazelaar in Hasselt en De Meente in Genemuiden is intussen corona opgedoken. In De Hazelaar hebben zich al meerdere sterfgevallen voorgedaan.

Van de vijf dodelijke slachtoffers, allen zeventig-plussers, is bij drie corona vastgesteld. In de twee andere gevallen is weliswaar geen test afgenomen, maar zij zijn volgens hun huisarts bezweken aan de gevolgen van het virus.

Prominente personen ziek

Waarom uitgerekend Hasselt zo zwaar is getroffen? Voornaamste reden is dat meerdere prominente personen, die volop in het sociale leven staan, zonder het te weten corona opliepen en op hun beurt plaatsgenoten hebben besmet.



Behalve de lokale huisarts Erik van Gijssel hebben ook een dominee en de dirigent van een koor het virus. Zij stonden volop in contact met vooral ouderen uit Zwartewaterland. Met de dominee gaat het intussen naar omstandigheden beter, de koordirigent is nog steeds ziek.

Overigens zit intussen ook huisarts Roy Jurriaans uit Genemuiden met corona thuis. Ook elders in Zwartewaterland is het virus opgedoken. Genemuiden telt drie coronapatiënten. Zwartsluis kent eveneens drie besmettingen.

Duidelijk is echter dat Hasselt het zwaarst getroffen is. Vandaar dat burgemeester Eddy Bilder voor de komende tijd strenge controles heeft aangekondigd, waarbij politie en de zogenoemde buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) erop toezien of de burgers van Zwartewaterland, maar ook ondernemingen zich houden aan de strengere landelijke richtlijnen. Desnoods worden forse geldboetes opgelegd.

Extra agenten ingezet

"Hiervoor zijn extra agenten vrijgemaakt", vertelt Eddy Bilder. "En ook onze boa's houden toezicht. Dat doen we in al onze kernen, maar met name in Hasselt wordt er extra gesurveilleerd."

De huidige cijfers boezemen echter blijkbaar al dusdanig veel angst in dat de Hasseltenaren zich nu al volop aan de strengere regels houden. Er waagt zich amper nog iemand op straat.

Infocentrum

De gemeente heeft inmiddels op het stadhuis een informatiecentrum in het leven geroepen. Burgemeester Bilder: "Mensen die vragen hebben kunnen bij ons terecht." En met het oog op het besmettingsgevaar: "Vanzelfsprekend het liefst telefonisch."

Opmerkelijke rol college

Opmerkelijk is de rol die het college van B en W zichzelf in deze coronacrisis heeft aangemeten. Waarbij Bilder de rol van burgervader wel heel letterlijk vertolkt. "We gaan dagelijks de straat op. Om er te zijn voor onze burgers. Je hebt soms te maken met mensen die de hele dagen opgesloten zitten in hun huizen. Als ze ons dan over straat zien lopen en ze zitten om een praatje verlegen, kunnen ze even op het raam kloppen. Met inachtneming van de regels uiteraard: dus op anderhalve meter afstand van elkaar."

Maar ook zullen burgemeester en wethouders er niet voor terugdeinzen om burgers die in overtreding zijn aan te spreken op hun gedrag: "Als we dat soort situaties signaleren, zullen we er zeker iets van zeggen. Even nog hebben we overwogen om omwille van de zichtbaarheid een hesje aan te trekken, maar in een kleine gemeenschap als deze kent iedereen ons eigenlijk wel."

HUISARTS BESMET

Huisarts Erik van Gijssel zit zelf al enige tijd ziek thuis met corona. Hij liep de besmetting op via een patiënt, zo vertelde hij openhartig voor de microfoon van het lokale radiostation Zwartewater FM. Toen hij hoorde dat een van zijn patiënten besmet was, is hij meteen gestopt met werken. "Een dag later bleek dat ik het zelf onder de leden had en werd ik dus ziek", aldus Van Gijssel tegenover Zwartewater FM. Daarop ging hij over tot thuisquarantaine. De huisarts had veel last van hoesten en kortademigheid. Juist om plaatsgenoten te waarschuwen, vertelde hij zijn verhaal. Leden van zijn praktijkteam bleken niet besmet. De praktijk is gewoon geopend.