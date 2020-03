Dierenklinieken lenen beademingsapparatuur uit voor coronapatiënten

Het lijkt op een beademingsapparaat dat je al vaak in ziekenhuizen tegenkomt. Compleet met monitor en al al. Sterker nog: ze behoorden ooit ook toe aan de ziekenhuizen, maar werden enkele jaren geleden afgeschreven. Nu gaan ze weer terug, want de nood is heel hoog.

"We kregen een oproep om onze anesthesie-apparaten af te staan", legt dierenarts Frank Blaauw van Dierenkliniek Stadshagen in Zwolle uit. "We hebben er hier eentje staan en ook een in onze kliniek in Hasselt. Het is nu afwachten of ze hem goed genoeg vinden, maar hij voldoet nog aan alle eisen."

Belangrijker

Want, ook al vindt Blaauw dat een beetje lastig om toe te geven, "humane zorg is belangrijker dan de dierengeneeskunde. De nood is nu we echt hoog dus springen we graag bij."

Omgekeerde wereld

Een beetje vreemd is het wel, want normaal gesproken krijgen juist de dierenartsen afgeschreven apparatuur van ziekenhuizen. Zo komt het beademingsapparaat van Dierenkliniek Stadshagen bijvoorbeeld van het oude Slotervaartziekenhuis. "Het is een beetje de omgekeerde wereld, bijzonder is het wel."

Voorzichtiger

Overigens treft de crisis ook de dierengeneeskunde; niet noodzakelijke zorg wordt geannuleerd. "Maar mensen zijn zelf ook voorzichtiger, ze bellen zelf al op met de vraag of het wel zinvol is om te komen. Vaccinaties doen we nog wel en ook voer is nog te koop, maar niet noodzakelijke afspraken probeer je te vermijden", besluit Blaauw.