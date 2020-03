Klanten supermarkt Tubbergen woedend over strengere coronamaatregelen

Niet alle klanten van de supermarkt Plus in Tubbergen zijn het eens met de aangescherpte coronamaatregelen die er gelden. Van de doorgaans prettige sfeer in de winkel was gisteren geen sprake.

Eigenaresse Niké Pleijhuis heeft samen met haar echtgenoot de afgelopen weken al verschillende maatregelen doorgevoerd. De kassamedewerksters zitten achter een plexiglazen wandje, dragen latex handschoenen en er wordt alleen nog met de pinpas of contactloos betaald. Daar kwamen nog een paar regels bij en daar waren niet alle klanten van de Plus in Tubbergen blij mee.

Branchevereniging CBL staat in nauw contact met het RIVM en heeft bepaald dat vanaf gisteren gezamenlijk boodschappen doen niet meer toegestaan is. Naast dit deurbeleid is ook het gebruik van een mandje of winkelwagen verplicht.



Tranen

"Ik heb gezien dat mijn medewerkers hun tranen moeten wegslikken van frustratie en onbegrip. Klanten werden onfatsoenlijk en scholden zelfs mijn medewerkers uit. We krijgen boze klanten in de winkel die geen winkelwagen willen gebruiken, ook al zijn dit toch echt de voorschriften van de overheid. Als reactie krijgen we opmerkingen als 'schijt aan de overheid' en nog meer van dit soort dingen", vertelt Niké zichtbaar aangeslagen.

Uit pure wanhoop heeft Niké zelf ook haar tranen moeten wegslikken. Na de lange werkdag moest ze haar opgekropte frustraties kwijt en liet haar tranen de vrije loop. "Op een begrijpelijke en duidelijke manier heb ik naar mijn idee kunnen uitdragen wat belangrijk is voor onze klanten en onze medewerkers", zegt Niké.



Onbegrip en egoïsme

"Ineens leven we in een hele andere wereld en moet ik onze klanten vertellen dat ze verplicht een winkelwagen moeten gebruiken. Dat er maar één persoon de winkel in mag en dat kinderen niet meer welkom zijn", vervolgt ze haar verhaal. "En dan stuit je opeens op onbegrip, boosheid en egoïsme. Ik vraag me dan af of deze mensen het nieuws wel volgen."

De tweede dag na de invoering van de maatregelen wordt het wel al iets beter. "Vandaag is zo’n 98 procent van onze klanten vol begrip en doen ze precies wat er van ze verwacht wordt", legt een van de kassamedewerksters uit.



Mandje

In de kleinere supermarkten die niet de beschikking hebben over winkelwagens en in drogisterijen is het gebruik van een mandje verplicht. Om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel zijn er maar een paar mandjes beschikbaar. Zo ook in de Kruidvat tegenover de Plus. Mensen staan buiten in de rij te wachten tot er weer een gedesinfecteerd mandje beschikbaar is.

De maatregelen moeten de medewerkers en klanten tegen verspreiding van het coronavirus beschermen. Soms tegen wil en dank.