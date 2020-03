Op pad met handhavers in Enschede: "Bijna iedereen houdt voldoende afstand"

"Je ziet nu al dat het super rustig in de stad is en dat bijna iedereen zich al aan die anderhalve meter afstand houdt. Af en toe krijgen we een melding, maar verder hebben we het rustig", zegt handhaver Tom Keizer.

Tekst gaat verder onder de video

Waarschuwing

Op dit moment mogen handhavers alleen nog waarschuwen, maar als straks de noodverordening ingaat, blijft het daar niet bij. "Dan kunnen we boetes uitdelen en dat gaan we ook doen", zegt handhaver Carol Delamore. "We waarschuwen uiteraard eerst, maar bij een tweede keer schrijven we een boete uit. Een gewaarschuwd mens telt voor twee."

Afgelopen weekend zag Delamore dat mensen de maatregel nog niet allemaal even serieus namen. "We kregen meldingen binnen van ongeruste burgers die mensen op straat bij elkaar zagen 'hangen' en meldingen van overvolle supermarkten. Toch merken we dat het vaak wel meevalt als we bij een melding komen. Sinds het weekend zijn de mensen de maatregelen ook serieuzer gaan nemen."

Veiligheidsmaatregelen

Ook voor de handhavers is het even anders werken. Keizer: "We nemen extra veiligheidsmaatregelen. Als we iemand om zijn ID-kaart vragen, pakken we deze niet direct aan, maar proberen op afstand de kaart te bekijken. Als we 'm dan toch moeten vastpakken, doen we dat met handschoentjes aan. Verder houden wij standaard al zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van mensen. We hebben op de opleiding onszelf dat aangeleerd om bij eventuele agressie voldoende tijd te hebben om te reageren."

De laatste tijd verschijnen er meerdere berichten in de media van mensen die zich agressief gedragen richting handhavers en daarbij dreigen dat ze corona-dragers zijn. In Enschede is dat nog niet het geval geweest. "Gelukkig niet, maar ook dat kan hier gebeuren", besluit Keizer.