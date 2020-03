samensterk: Twents initiatief om Nederland een hart onder de riem te steken

Speciaal voor deze actie ontwierp hij een speciale vlag, die ze verkopen via vlagvoornederland.nl. "Normaliter hang je de vlag uit om iets te vieren. Hoewel we ons in een moeilijke tijd begeven, is nu juist het moment voor saamhorigheid. Met de vlag wordt Nederland opgeroepen om steun te betuigen aan degenen die het moeilijk hebben."

De gehele opbrengst van de verkoop komt ten goede aan Kansfonds. "De keuze voor dit goede doel was zo gemaakt. Kansfonds steunt namelijk lokale en regionale initiatieven voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, degenen die onze steun momenteel het hardst nodig hebben. In deze bijzondere situatie ontstaan er veel mooie kleinere initiatieven om bijvoorbeeld ouderen, dak- en thuislozen of mensen die het financieel moeilijk hebben een hart onder de riem te steken."

Steunactie

Het idee voor het opzetten van een actie, voor het goede doel, kwam spontaan bij De Zeeuw op. "We willen als marketingbureau de maatschappij wat helpen. Of we nou uiteindelijk honderd vlaggen verkopen, of dat heel Nederland straks volhangt, dat maakt niet uit. Alle kleine beetjes helpen."

De actie werd in een mum van tijd opgezet, mede dankzij verschillende partners die zich snel aansloten. "Landelijke partijen als Tikkie, CCV Shop en Snelle Handjes wilden direct meewerken. Natuurlijk hopen we dat deze actie uiteindelijk landelijk aandacht krijgt en mensen massaal mee gaan doen."

Kansfonds

Het Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in de samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. "Het Kansfonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Ze reageerden gelijk heel positief toen we over de actie vertelden. We hopen dan ook veel initiatieven te steunen", sluit De Zeeuw af.

De vlag #samensterk (Foto: vlagvoornederland)