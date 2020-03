Hang je vlag uit op jouw bevrijdingsdag; RTV Oost treedt in het voetspoor van de bevrijders

Op het moment dat we stil staan bij het feit dat we 75 jaar in vrijheid leven, zijn we juist in onze vrijheid beperkt. RTV Oost treedt daarom van 31 maart t/m 17 april op radio, televisie en online in het voetspoor van de bevrijders. Elke dag zie en hoor je mini-documentaires, vrijheidsjournaals, achtergrondverhalen en gesprekken met historici.

Het coronavirus vraagt veel van ons land, maar brengt ons ook saamhorigheid, mensen letten op elkaar en iedereen die op dit moment zijn nek uit kan steken helpt mee. Samen staan we sterk en dat is waar vrijheid om draait. We moeten thuis blijven, maar toch kunnen we stil staan bij 75 jaar vrijheid. Daarom doen wij een oproep:

Hang op jouw lokale bevrijdingsdag de vlag uit!

Maak je een foto? Deel je foto met jouw vrijheidswens op Instagram of Twitter met #overijsselviertvrijheid. Zo vieren we samen, maar op afstand de vrijheid. Onder alle inzenders verloten we elke dag toegangskaarten voor het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal. De mooiste selfie met vrijheidswens wint een rondvlucht boven Overijssel zodat je het ultieme gevoel van vrijheid kunt ervaren. Op www.overijsselviertvrijheid.nl zie je op welke dag jouw woonplaats is bevrijd.

‘In het voetspoor van de bevrijders’ op TV Oost

In een dagelijks tv-programma keren we terug naar de oorlogsjaren met een mini-documentaire. Samen met het Historisch Centrum Overijssel verzamelde RTV Oost het afgelopen jaar bijzondere oorlogsverhalen en verfilmde deze. De verschillende verhalen geven een goed beeld hoe inwoners van Overijssel de Tweede Wereldoorlog destijds beleefden. Natuurlijk is er ook ruim aandacht voor de bevrijding van Overijssel. In de bevrijdingsjournaals hoor je welk stukje van de provincie werd bevrijd en hoe dat in zijn werk ging. En er is muziek met de speciale ‘Songs for Freedom’. ’s Middags duikt TV Oost in haar archieven met speciale oorlogsdocumentaires.

‘In het voetspoor van de bevrijders’ zie je van 31 maart t/m 17 april dagelijks om 14.00 uur en 17.30 uur op TV Oost. De uitzending wordt vanaf 18.30 uur elk uur herhaald. De oorlogsdocumentaires uit de archieven zie je elke dag om 14.30 uur.

Radio Oost

Ook Radio Oost staat dagelijks stil bij de bevrijding van Overijssel. Historici en gasten vertellen bijzondere en persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog en natuurlijk is er bijpassende muziek.

‘In het voetspoor van de bevrijders’ hoor je van 31 maart t/m 17 april dagelijks om 08.15 en 13.00 uur op Radio Oost.

Online

Op RTVOost.nl kun je elke dag de mini-documentaires, bevrijdingsjournaals en ‘Songs for Freedom’ bekijken. Daarnaast lees je er nog meer achtergrondverhalen over de oorlog en bevrijding.