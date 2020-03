Artiesten luiden massaal de noodklok: "Minister van Cultuur, vergeet ons niet"

Actrice Johanna ter Steege, geboren en getogen in Notter, heeft namens duizend collega's uit de podiumkunsten een brief geschreven aan Ingrid van Engelshoven, minister van Cultuur. Daarin vragen ze met klem om de culturele sector in deze coronacrisis niet te vergeten.

"Uit naam van talloze artiesten, regisseurs, technici, belichters, decorbouwers, kostuumontwerpers, kleedsters, productieleiders en assistenten enz. vragen wij dringend om uw begrip voor en daadwerkelijke steun aan de Vrije Theaterproducenten, de bedrijven waarmee wij dagelijks samenwerken", schrijft initiatiefnemer Ter Steege aan de minister.

"Onze grote angst is dat een belangrijk deel van hen zal omvallen door de maatregelen die worden genomen vanwege het coronavirus."

Vijf voor twaalf

Volgens de actrice is het vijf voor twaalf voor de culturele sector. De vrije producenten die normaal gesproken grote investeringen uit eigen zak doen, lijden door het sluiten van alle theaters nu grote verliezen.

"Het gevolg is dat er in de toekomst geen ruimte meer zal zijn voor nieuwe investeringen in onze theaterprojecten. Of erger nog: dat de gehele opgebouwde infrastructuur, netwerken en samenwerkingen die tussen ons en de producenten in de loop der jaren is opgebouwd door de crisis wordt weggevaagd."

'Alstublieft, vergeet de sector niet'

Ter Steege doet in de afsluiting van de brief een dringend beroep op Van Engelshoven. "Alstublieft, vergeet de sector niet! Laat de vrije producenten voortbestaan en daarmee ons, het publiek en onze mentale gezondheid. Help ons een plan te ontwikkelen opdat we straks, na alle aangerichte schade, de deuren open kunnen gooien en samen verder kunnen."

De brief is onder meer getekend door Overijsselaars Herman Finkers, Ilse Warringa en Laurens ten Den.