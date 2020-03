Eerste successen voor hulpactie 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp'

De actie 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp' die in november vorig jaar is gestart, heeft de eerste successen behaald. Dat meldt Linda de Widt, zij is als advocaat betrokken bij de hulpactie die loopt in Enschede en omliggende gemeenten.

De Widt is inmiddels betrokken (geweest) bij een aantal zaken. Zo kwam ze met succes op voor een chronisch zieke man uit Enschede van wie de aanvraag voor een traplift werd afgewezen. “Deze meneer woont al heel wat jaren met zijn vrouw in een koopwoning”, vertelt de advocaat. "Zonder traplift kon het echtpaar niet in hun huis blijven wonen en zouden ze moeten verhuizen naar een huurhuis."

"Deze mensen hoorden van onze actie en namen contact met mij op", gaat Linda de Widt verder. Met als gevolg dat de traplift er nu toch komt. De Widt: "Wat in deze zaak de doorslag gaf, was dat niet alle gegevens over de ziekte van meneer in het dossier zaten. Juist de twee aandoeningen die de komst van een traplift rechtvaardigden stonden er niet in vermeld."

Vaste begeleider

De expertise van de Enschedese advocaat werd ook gevraagd door een man met een psychische stoornis. "Hij werd al jaren begeleid door dezelfde persoon. Die hielp hem wekelijks een paar uurtjes bij de uitvoering van zijn hobby’s en andere activiteiten. Sociale activering noemen ze dit."

Degene die de aanvraag behandelde wees deze af, omdat de begeleiding ook door vrijwilligers gedaan zou kunnen worden. "Daarop ben ik een eigen onderzoek gestart", vertelt De Widt. "Ik heb tien vrijwilligersorganisaties gebeld met de vraag of ze mijn cliënt konden helpen. Overal was het antwoord nee. Of ze hadden onvoldoende mensen beschikbaar of de vrijwilligers waren er niet voor opgeleid."



"Bovendien bleek uit een doktersrapport dat het voor de man belangrijk was dat hij begeleiding kreeg van een vertrouwd persoon, anders zou zijn situatie verslechteren." Na tussenkomt van De Widt kunnen de man en zijn begeleider toch met elkaar verder.

Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp is een initiatief van vakbond FNV Lokaal Enschede, Stichting Sociaal Hart Enschede, Wmo-jurist Kevin Wevers en advocaat Linda de Widt. Gezamenlijk zien zij dat gemeenten te veel snijden in de huishoudelijke hulp die is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte. In november verspreidden zij 65.000 flyers in Enschede en omgeving om hun hulpactie onder de aandacht te brengen.

Huishoudelijke hulp

De chronisch zieke René Beunders maakte bezwaar tegen het aantal uren huishoudelijke hulp dat hij voorgeschreven kreeg. De zieke Enschedeër vond dat hij ten onrechte fors werd gekort op de huishoudelijke zorg. Hij ging van 5 uur en 5 minuten huishoudelijke hulp per week naar 3 uur en 40 minuten. Dit terwijl zijn thuissituatie en zijn zorgbehoefte ongewijzigd waren.



Beunders werd bijgestaan door Wmo-jurist Kevin Wevers uit Aalten. Het bezwaar leidde tot een positieve aanpassing van het aantal uren en minuten huishoudelijke hulp voor Beunders. Voortaan kan hij wekelijks rekenen op 5 uur en 30 minuten hulp in de huishouding. Hij is er tevreden mee.

Meer werk

Advocaat Linda de Widt gaat ervan uit dat er dit jaar vaker een beroep op haar zal worden gedaan. “Ik verwacht dat gemeenten voor de zomer veel nieuwe beschikkingen gaan afgeven." In zo'n beschikking welke ondersteuning de mensen krijgen. "Mensen die twijfelen of ze genoeg krijgen, kunnen met mij of met Kevin Wevers contact opnemen. Van mensen met een uitkering kan ik de belangen gratis behartigen."