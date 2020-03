Inwoners Haaksbergen gaan per keer betalen voor afvalinzameling

Het gemeentebestuur van Haaksbergen wil dat de inwoners gaan betalen per keer dat de afvalcontainer aan de straat wordt gezet. Het zogenaamde diftar, het systeem dat al veel meer Overijsselse gemeenten hanteren, moet per januari 2021 van kracht zijn. De vervuiler betaalt, daar komt het op neer.

"Door de introductie van de oranje verpakkingencontainer zijn we in Haaksbergen al veel beter gaan scheiden", zegt wethouder Louis Koopman. "Maar we voldoen nog niet aan de landelijke doelstellingen voor restafval. Daarom stellen wij nu vervolgmaatregelen voor."

Haaksbergen is een van de laatste gemeenten in Twente die overstapt op gedifferentieerde tarieven voor afval. Bij diftar betaalt iedereen een vast tarief, daarnaast betaalt men voor het aantal keren dat restafval aangeboden wordt.

"De hoeveelheid restafval moet binnen tien jaar minder zijn dan vijftig kilo per inwoner per jaar", aldus wethouder Koopman. "Begin dit jaar zaten we nog op 134 kilo. Uit ervaringen overal in Nederland blijkt dat mensen beter afval gaan scheiden op het moment dat het ze geld kost als ze dat niet doen."

Stimulans

Het college wil dat de verschillende afvalstromen, zoals gft, verpakkingen, papier, glas en restafval zo goed mogelijk gescheiden worden. Het streven is om zo min mogelijk restafval over te houden. Dit type afval moet namelijk verbrand worden en dat kost geld.

Afval uit bijvoorbeeld de verpakkingencontainer levert juist geld op. Dat is omdat het hergebruikt kan worden en dat is ook nog eens beter voor het milieu. Diftar is een financiële stimulans om beter afval te scheiden.

Ondergrondse containers

Naast diftar wil het college de bovengrondse verzamelcontainers bij supermarkten en appartementencomplexen ondergronds plaatsen. Die ondergrondse containers zijn straks te bedienen met de Milieupas van Twente Milieu die ieder huishouden krijgt. Iedere keer dat iemand restafval in deze container gooit, wordt dit in rekening gebracht. De ondergrondse containers kunnen ook gebruikt worden om daar luiers en incontinentiemateriaal in te gooien.



Twee voordelen

Volgens wethouder Koopman heeft het nieuwe afvalbeleid twee belangrijke voordelen: het kost minder én het is duurzamer. "De kosten voor afvalinzameling en -verwerking worden betaald door de inwoners van Haaksbergen. Met de maatregelen die we voorstellen gaan de kosten voor de inwoners omlaag. En als we afval goed scheiden, kunnen we veel hergebruiken. Dat is weer goed voor het milieu."

De gemeenteraad beslist later over de voorstellen die het college nu doet.