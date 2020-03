Wat vind jij: Winkeliers moeten beveiligers inzetten om klanten op nieuwe coronamaatregelen te wijzen

Supermarkten en andere winkels hebben verscherpte coronamaatregelen genomen na de nieuwe regels die het kabinet maandagavond afkondigde. Zo hanteren sommige winkels een deurbeleid en is het gebruik van een mandje of winkelwagen verplicht.

Maar niet alle klanten zijn het eens met de nieuwe maatregelen die winkels nemen. Bij een supermarkt in Tubbergen werd personeel zelfs uitgescholden, omdat ze geen winkelwagen willen gebruiken. "Als reactie krijgen we opmerkingen als 'schijt aan de overheid' en nog meer van dit soort dingen", vertelt eigenaresse Niké Pleijhuis.

Ze vervolgt: "Ineens leven we in een hele andere wereld en dan stuit je op onbegrip, boosheid en egoïsme. Ik vraag me dan af of deze mensen het nieuws wel volgen."

Beveiliging

Ook buiten de provincie hebben supermarkten last van agressieve klanten. Nadat een bezoeker personeel had uitgescholden bij een supermarkt in het Limburgse Susteren besloot de bedrijfsleider een beveiliger in te zetten. Die bewaakt de orde en wijst klanten erop dat een winkelwagen verplicht is.

Ook in andere supermarkten in Limburg zijn beveiligers ingezet. Wat vind jij? Is een beveiliger inhuren de oplossing om ongewenst gedrag van klanten te voorkomen? Of reageren winkeliers hiermee overdreven en hebben mensen wat tijd nodig om aan de nieuwe maatregelen te wennen? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties. Hier of op Facebook.