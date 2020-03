WOII in foto's: aan het werk in arbeidskamp Holten

Op 4 januari 1943 openende de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) het arbeidskamp President Steyn aan de Helhuizerweg in Holten. De NAD had als doel het Nederlandse volk op te voeden in het nationaalsocialistische gedachtegoed. In 1941 kreeg elke man een oproep om in dienst te gaan, maar weinig mannen boden zich vrijwillig aan. Later werd de deelname verplicht en doken veel mannen onder. Het werk voor de NAD bestond voornamelijk uit landbouwwerkzaamheden en ontginningen

Tweehonderd arbeiders namen hun intrek in houten barakken aan de voet van de Holterberg. De mannen werden onderworpen aan een strak regime: meerdere malen per dag op appèl, schoonmaken, sporten en werken in de bossen. Een keer in de drie weken mochten zij een weekend naar huis.

Het kamp werd in september 1944 verlaten en in maart 1945 bliezen de Duitsers de barakken op. Een aantal gebouwen bleef gespaard, daar werden later de Canadese bevrijders ondergebracht.

Aan het werk in arbeidskamp in Holten (Foto: Onbekend)

