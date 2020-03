Wielerlegende Hennie Kuiper stellig: ''Tour de France gaat niet door, dat kan gewoon niet"

"Nee, die gaat niet door. Dat kan gewoon niet. In een maand kan er heel veel gebeuren, maar er is zóveel gebeurd, als je een beetje mens bent ga je dit niet doen. Ik ben ook gek van sport en ik ook vind het hartstikke jammer, want er zijn al meerdere koersen afgelast", steekt Kuiper van wal in gesprek met RTV Oost.

Sport ondergeschikt

Duidelijke taal dus van de man die in de Tour de France twee keer (1977 en 1978) de etappe naar Alpe d’Huez won en twee keer als tweede in het eindklassement eindigde. "De wereld is in één keer gigantisch veranderd. Heel veel dingen zijn ineens niet meer zo belangrijk, terwijl heel veel andere zaken ontzettend belangrijk zijn geworden. We moeten aandacht besteden aan het feit dat er nu heel veel leed en ellende in heel de wereld is. Sport is dan ondergeschikt", doelt hij logischerwijs op het coronavirus.

Olympische Spelen

Dinsdag werd bekend dat ook de Olympische Spelen verplaatst worden naar 2021. Een logische keuze vindt Kuiper. "Ik denk ook dat ze niet anders konden. Er is heel veel tijd en geld ingestoken, maar op een gegeven moment kun je geen kant meer op."

Nog steeds op de fiets

Hoe Kuiper de dagen doorbrengt? De vraag stellen is hem beantwoorden. Nog steeds trapt de inmiddels 71-jarige oud-renner de pedalen rond. "Met dit prachtige weer is het lekker om even te fietsen. En ik heb een leuke tuin waarin van alles te doen is. Maar ik bel ook veel met familie en vrienden, om te vragen hoe het met ze gaat en om ze een hart onder de riem te steken."