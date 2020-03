Wie gaat de kosten van de lege sporthallen betalen?

De sporthallen zijn leeg, de zwembaden dicht en ook de buitenbaden gaan minstens een maand later open dan normaal door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus tegen te gaan. En dat gaat geld kosten terwijl nog onduidelijk is wie hiervoor gaat opdraaien.

Bij SportService Zwolle zit gelukkig nog niemand zonder werk thuis. Sterker nog, de medewerkers zijn misschien wel drukker dan normaal.

Veel onrust

De buurtsportcoaches die normaal bewegingslessen op scholen en in de wijken geven, doen hun lessen nu online en de verenigingsadviseurs hebben handenvol werk aan het adviseren van de sportverenigingen hoe om te gaan met deze bijzondere situatie. Manager Martijn Mellema: “Er is veel onrust bij de sportclubs en verenigingen en er zijn veel vragen. Want clubs hebben minder inkomsten door bijvoorbeeld het mislopen van omzet in de kantine, maar zij zouden wel huur moeten betalen voor de sportzalen.”

De gemeente Zwolle is gelukkig zeer coulant volgens Mellema: “Clubs en verenigingen hebben uitstel van betaling gekregen tot september. Dat is natuurlijk deels het verschuiven van een probleem maar er wordt op diverse niveau's overlegd hoe verder. Ergens komt er vast een compensatieregeling.”

Sportaal Enschede

Geen huuropbrengst, geen kaartverkoop voor de zwembaden en dus geen inkomsten. Dat is de realiteit voor Sportaal in Enschede. Sportaal beheert de sportzalen en zwembaden in Enschede en organiseert sportactiviteiten. Alles ligt in ieder geval tot 1 juni stil.

Toch zijn het voor directeur Bas Morsink niet direct rustige tijden: “Juist niet, we zijn druk in gesprek met de gemeente hoe we dit op gaan lossen. Eerst moeten we de effecten bekijken en inventariseren en dan kijken hoe de gemeente bij kan springen.” Sportaal speelt ook een belangrijke rol in de plannen van een nieuw te bouwen zwembad in Enschede en ook hier zit nog veel werk in.

Personeel

Voor een deel van het personeel is nog werk. Degenen die normaal op kantoor werken, doen dat nu thuis. Maar ook de zwemwatercontroles gaan door, want wanneer de corona-maatregelen niet meer van kracht zijn wil Morsink direct open gaan: “Het zwemseizoen begint normaal gesproken 1 mei, dat is dus een maand uitgesteld. Maar wanneer het kan moeten we er staan en meteen opengaan.”

Ook op de sportvelden is nog werk: “Het gras groeit gewoon door en moet gemaaid worden. Wel nemen al onze buitenmedewerkers alle veiligheidsmaatregelen in acht, zoals anderhalve meter afstand houden tot anderen.”

Voor het overige personeel is arbeidstijdverkorting aangevraagd en toegekend. Vorige week heeft het kabinet een nieuwe regeling in het leven geroepen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), daar kan Sportaal nu gebruik van maken.

Nieuw initiatief

Scholen geven nu hun lesstof digitaal door, maar gymmen is er niet bij. Daarom publiceert Sportaal dagelijks een filmpje om kinderen te stimuleren om te bewegen. Deze video's zijn te vinden onder Sjors Stay@Home en zijn onderdeel van het platform Sjors Sportief wat kinderen moet stimuleren om te bewegen. Morsink: “Normaal gaan we naar de scholen toe of komen scholen naar verenigingen. Dat kan nu niet, daarom maar even zo.”

Sportbedrijf Almelo

40 duizend euro per week loopt Sportbedrijf Almelo mis wanneer clubs hun zaalhuur niet betalen. Wat directeur Erik Busscher nog het meest onzekere vindt, is dat niet duidelijk is hoe en wie er gecompenseerd gaan worden: “Vanaf de eerste maatregelen van het kabinet op 15 maart hebben wij besloten om geen facturen naar de verenigingen te sturen. Dat ging om drie weken geen inkomsten en die namen we graag voor onze rekening. Maar nu is het al tot 1 juni en dat maakt de zaak wat anders.”

Het advies van de Vereniging Sport en Gemeenten is nu om wel facturen te sturen omdat de vereniging nog in overleg is wie compensatie gaan krijgen. Busscher: “Als dat de sportverenigingen zijn, kunnen zij de facturen meteen doorsturen. En stel dat wij als zaalverhuurders gecompenseerd gaan worden dan hoeven clubs niet te betalen.

De clubs

De sportclubs zelf zijn het hier niet zomaar mee eens. In een reactie laten de zaalvoetballers van Almelo FC weten: "Wij als bestuur van Almelo FC hebben dit onderwerp gisteren besproken en kunnen ons niet vinden in het gegeven dat we wel zaalhuur moeten betalen, terwijl de zaal niet beschikbaar is. Voor ons als club gaat het al snel om een bedrag van rond de €3500,-. Feitelijk kan het Sportbedrijf haar verplichtingen m.b.t. beschikbaarheid van de zaal, door deze bizarre situatie niet nakomen."

Volgens basketbalvereniging Uitsmijters is er een hoop onduidelijkheid en zou het logisch zijn als niet de clubs verantwoordelijk zijn, maar dat de gemeente en Sportbedrijf Almelo dit onderling oplossen.

Niet redden

Net als in Enschede zit ook bij Sportbedrijf Almelo een groot deel van het personeel thuis. Dat is verder goed geregeld via de NOW, de noodmaatregel van het kabinet voor arbeidstijdverkorting. Sportbedrijf Almelo valt volledig onder de gemeente. Directeur Busscher: “We hebben bezuiniging op bezuiniging achter de rug en terecht mogen we geen grote financiële reserves hebben van de politiek. Maar dat betekent wel dat de gemeente bij moet gaan springen, want anders gaan we het niet redden.”