Voorzitter MKB-Nederland: "Doe boodschappen bij lokale ondernemers"

Het gaat een flinke klap worden, dat staat al wel vast maar de echte impact van de corona-uitbraak op de economie moet nog blijken. Morgen komt het Centraal Planbureau met cijfers hoe de economie lijdt onder deze crisis. Nu is vooral te merken dat dagelijkse leven stilligt. Van de snackbar om de hoek tot en met de kapper in het dorp. Voor veel ondernemers dreigt de coronacrisis een grote financiële strop te worden.

Lokale ondernemer

Daarom dus ook de aanmoediging van Vonhof om die lokale ondernemer zo veel mogelijk te steunen. Mooie woorden maar de onzekerheid zit diep bij ondernemers in Overijssel. Neem Harrie Arendshorst, ondernemer in Giethoorn. Hij stond nog niet zo lang geleden op het punt om tijdelijke contracten te verlengen maar weet nu niet meer wat hij moet doen.

"De onzekerheid is groot", zegt hij. Ik weet pas achteraf of we aan de criteria voor compensatie vanuit de regering voldoen", legt Arendshorst uit. Ik weet pas achteraf of ik het goed heb gedaan." Arendshorst hoopt vooral dat Vonhof zorgt dat er een duidelijkere uitleg uit Den Haag komt. "En misschien de invoering van een basisinkomen?", vraagt de ondernemer zich af.

kost tijd

Vonhof kan Arendshorst op één punt in ieder geval gerust stellen. "Voor mensen in loondienst kan werktijdverkorting worden aangevraagd. Dan betaalt de regering negentig procent van het loon. Dat wordt nu ingeregeld en dat kost even tijd maar over vier weken moet dat geregeld zijn. Ondernemers die nu lonen kunnen betalen, adviseer ik dat te doen want ze krijgen het grotendeels terug."

Of het noodpakket dat de regering heeft samengesteld voor ondernemers afdoende is, durft Vonhof niet te zeggen. Wel vindt hij dat het een goed begin is. "Ondernemers hoeven nu geen belasting te betalen en als het nodig is, kunnen ze nog langer uitstel krijgen."

Naar de bank

Daarnaast wijst Vonhof er op dat ondernemers die wat krap bij kas zitten gewoon naar de bank kunnen om een lening af te sluiten. "De regering staat voor negentig procent borg voor het geleende bedrag", aldus Vonhof. "Ondernemers kunnen dus naar de bank al moeten de banken nog wel even wennen aan die werkwijze."