Go Ahead Eagles zegt alle aflopende contracten formeel op: "Kunnen geen risico's nemen"

Go Ahead Eagles heeft vanwege de onzekerheid rondom de uitbraak van het coronavirus moeten besluiten alle aflopende contracten van spelers formeel op te zeggen. "Een drastisch besluit, maar met het oog op de huidige situatie in de wereld kunnen we geen risico’s nemen", aldus technisch manager Paul Bosvelt.

Het gaat om de verbintenissen van Hobie Verhulst, Mark Spenkelink, Jeroen Veldmate, Elmo Lieftink, Jaroslav Navrátil, Adrian Edqvist, Alexander Bannink, Donny van Iperen, Maarten Pouwels, Maecky Ngombo, Soufyan Ahannach, Henri Anier, Jenthe Mertens en Elso Brito.

Flinke groep

"Een flinke groep", weet ook Bosvelt. "Met meerdere van deze spelers waren we in normale omstandigheden gaan praten over contractverlenging of het lichten van hun optie. Maar de huidige omstandigheden zijn verre van normaal. Er valt op dit moment geen zinnig woord te zeggen over de impact van de huidige situatie waarin de voetbalwereld verkeert. Worden wedstrijden wel of niet gespeeld? Is dat met of zonder publiek? En wanneer? Hoe komt het (regionale) bedrijfsleven uit deze corona-crisis? Allemaal factoren die grote invloed hebben op onze financiële huishouding. Nu grote beslissingen nemen op het gebied van contracten is te risicovol."

Gezondheid allerbelangrijkste

Het voelt wrang om over bovenstaande te communiceren, geeft Bosvelt aan. "Het allerbelangrijkste is nu de gezondheid van eenieder; in onze regio, in Nederland, in de hele wereld", benadrukt hij. "Wij leven intens mee met iedereen die deze crisis treft, op welke manier dan ook. Het is dat de wet- en regelgeving in Nederland voorschrijft dat je arbeidsovereenkomsten vóór 1 april formeel moet opzeggen. En dat onze supporters uiteraard het recht hebben om te weten hoe de vlag er bij hun club bij hangt. Aan alle kanten merken we – óók, of misschien wel júist in deze crisis – hoe groot hun betrokkenheid is."

Begrip

Zoals gezegd is de sportieve en financiële toekomst van Go Ahead Eagles momenteel ongewis. Dat betekent ook dat de deur voor de spelers waar de club eigenlijk mee door wil niet compleet gesloten is. "Integendeel", aldus Bosvelt. "Als wij in de komende dagen, weken of maanden beter inzicht hebben in onze situatie (her)starten we de gesprekken onmiddellijk. Ik heb alle jongens met een aflopende verbintenis vandaag telefonisch een toelichting gegeven, en allemaal toonden ze niets dan begrip voor ons standpunt."

Supporters

Supporters hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken over de continuïteit van Go Ahead Eagles. "Nee, door een gezond financieel beleid kunnen we als club wel tegen een stoot", aldus de technisch manager. "Je moet het alleen zo zien: hoe groter de negatieve impact, hoe lager ook ons spelersbudget. Vandaar dat we nu nog geen nieuwe contracten willen afsluiten. We bereiden ons wat dat betreft voor op verschillende scenario’s en blijven achter de schermen net zo hard werken aan de toekomst van de club als voorheen."