Almelose Ruiterdagen afgelast vanwege coronavirus

De Almelose Ruiterdagen van 12 tot en met 21 juni gaan niet door. Dat heeft de organisatie van het evenement bekendgemaakt. "Het is erg jammer voor ons maar wij willen solidair zijn met al onze sponsoren die het nu moeilijk hebben en met alle patiënten die getroffen zijn door dit virus", aldus de organisatie in een verklaring.

Veel nationale en internationale evenementen zijn inmiddels uitgesteld of worden verplaatst naar later in het jaar of 2021. Inmiddels zijn in Nederland alle evenementen, festiviteiten en bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden en de kans dat deze termijn nog wordt verlengd is zeker aanwezig.

Omzetten niet gehaald

"Daarnaast hebben vele bedrijven het moeilijk", stelt de organisatie. "Omzetten worden lang niet altijd gehaald, personeel moet naar huis en liquiditeit is bij menig bedrijf een zorg in deze tijd. Mede daarom kiest het bestuur van de Almelose Ruiterdagen ervoor om juist nú onze sponsoren te vrijwaren van extra lasten door de Almelose Ruiterdagen."

Het bestuur van de Almelose Ruiterdagen heeft daarom ook besloten om de 54e editie van de Almelose Ruiterdagen uit te stellen naar juni 2021. De definitieve datum wordt nog bekendgemaakt.

Genieten van sport

"Indien de maatregelen wel eerder worden versoepeld, willen wij wel proberen om in de weekenden van 13 en 14 juni voor de pony’s en 20 en 21 juni voor de paarden dressuur- en springwedstrijden te organiseren om zo onze deelnemers toch nog te kunnen laten genieten van hun sport."

De Almelose Ruiterdagen zijn in het verleden opgericht om te zorgen voor het onderhoud en instandhouding van het Twents Hippisch Centrum in Almelo en ter ondersteuning van de Looleeruiters. "Het zal iedereen duidelijk zijn dat het voor beiden een zwaar jaar zal worden en hopen dan ook dat wij in het najaar wat extra concoursen kunnen organiseren", aldus de organisatie van de Almelose Ruiterdagen

Begrip

Het besluit dat wij hebben moeten nemen, de eerste keer in de 54 jarige geschiedenis van ons evenement, betreuren wij zeer. Onze vele tientallen vrijwilligers zijn hierdoor aangeslagen maar hebben vanzelfsprekend wel begrip voor de situatie."