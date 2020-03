Beeldbellen in plaats van een bezoekje: dankzij de tablet blijft er toch contact mogelijk

Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft in een paar dagen tijd ruim honderd tablets verdeeld over de woonlocaties in de Kop van Overijssel en de Noordoostpolder. Zo kunnen de bewoners met hulp van de zorgmedewerkers toch contact houden met hun familie.

"Komt Esther vandaag niet?" Die vraag stelt mevrouw Misbeek uit Vollenhove meerdere keren per dag. Maar nee, dochter Esther komt niet. Er mag geen bezoek komen in de verpleeghuizen. Met de tablet en wat hulp van zorgmedewerker Ruby kunnen ze elkaar toch even zien en spreken.

Dichtbij

Aan dementerende ouderen is het niet uit te leggen dat er een virus heerst dat het hele land heeft lamgelegd. Door even te beeldbellen is de familie toch dichtbij, merkt Ruby Oppenhuis. "Je ziet dat ze er heel blij van worden, het is echt heel leuk."

"Eén bewoonster vraagt er nu al zelf om", vertelt Ruby, "als ze mij met de iPad ziet lopen vraagt ze gelijk: 'zal ik even mijn dochter bellen?' Niet alle bewoners begrijpen het, maar ook dan is het ook fijn voor de familie om toch even te zien dat alles goed gaat met hun vader of moeder."

Extra inzet

Nieuw Clarenberg in Vollenhove is een van de tien locaties van Oude en Nieuwe Land waar het beeldbellen is geïntroduceerd. Het vergt wel extra inzet van medewerkers, maar die doen het graag, ziet manager Bram de Bloois. "Het welzijn van onze bewoners staat voorop, ook nu. Juist nu."

"Het kost natuurlijk tijd maar het levert ook zulke mooie momenten op. Samen met de cliënten en hun familie, daar krijgen wij ook weer energie van. En het geeft de bewoners daadwerkelijk rust. Ze zien: oh, die persoon is er nog wel, maar even niet bij mij."

Veilig

De app die op de tablets wordt gebruikt om mee te beeldbellen is speciaal ontwikkeld voor de zorg. De verbinding is goed beveiligd, er kan niet worden afgeluisterd. Ook is de app voor iedereen makkelijk te gebruiken, zowel voor de familie als voor de medewerkers die de bewoners ermee helpen.

Bellen via Skype of WhatsApp kan ook, als de familie en bewoners daar zelf voor kiezen. Maar zorginstellingen zijn verplicht om altijd op veilige manieren te communiceren met hun cliënten en medewerkers.

Miniconcert

Mevrouw Misbeek geniet zichtbaar van het beeldtelefoontje met dochter Esther en kleinkinderen. Ze krijgt zelfs een miniconcert in haar huiskamer, dat ze beloont met een luid applaus. Maar als de verbinding is verbroken komt toch weer de vraag: "Komt Esther vandaag niet?"