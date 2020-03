Plannen voor onderhoud aan vliegtuigen op Twente Airport in stroomversnelling

Nu Twente Airport mogelijk op korte termijn gaat dienen als tijdelijke parkeerplaats voor vliegtuigen die door de coronacrisis aan de grond moeten blijven, komt het inrichten van onderhoud en service aan vliegtuigen in Enschede in een stroomversnelling. Volgens directeur De Groot waren de plannen hiervoor al ver gevorderd, maar zorgt dit ervoor dat het proces nu ineens erg snel gaat.

"Er is grote behoefte aan plekken waar onderhoud aan vliegtuigen gepleegd kan worden. Wij denken dat Twente Airport daar een heel geschikte locatie voor is."

Als vliegtuigen stilstaan, moeten ze blijvend worden onderhouden. Gebeurt dat niet, dan zijn de toestellen niet luchtwaardig en verliezen ze hun waarde. Letterlijk. Op een toestel dat enkele maanden zonder onderhoud stilstaat, wordt al snel miljoenen euro’s afgeschreven.

"Om dat te voorkomen moet zeer regelmatig iemand het toestel langslopen om te kijken hoe het met het oliepeil, hydraulische vloeistoffen, banden en allerlei andere vitale onderdelen is", aldus De Groot.

Onderhoud meest voor de hand

Sinds de heropening wordt voortdurend gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de luchthaven in Enschede rendabel te krijgen. "We hebben samen met vliegtuigbouwer Airbus onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het ontwikkelen van onderhoudsactiviteiten op Twente Airport. Daaruit blijkt een zeer gunstig perspectief."

Veel Overijsselse links

In Overijssel zijn veel bedrijven verbonden met de vliegtuigindustrie. Op diverse plaatsen worden onderdelen gemaakt of gereviseerd en op het Deltion College in Zwolle is een speciale opleiding luchtvaarttechniek. "Voor de plannen die wij voor het onderhoud op de luchthaven hebben zijn dat enorme pluspunten."

Grote behoefte

Daarbij is vooral in Europa grote behoefte aan plekken waar vliegtuigen kunnen worden onderhouden. Op grote luchthavens zoals Schiphol is daar steeds minder fysieke ruimte voor, maar ook snoept het onderhoud zogenoemde 'slots' af, terwijl het aantal starts en landingen er onder druk ligt. De Groot: "Wij hebben in Enschede een lange baan en veel ruimte. Daarom kunnen in principe alle toestellen hier landen. Ook de allergrootste."