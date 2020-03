Opnieuw aanhoudingen in Zwolse onderwereldoorlog

De recherche heeft deze week zeker drie verdachten opgepakt voor hun vermeende rol in de Zwolse onderwereldoorlog, waaronder één van de vermeende kopstukken. Het gaat in dit geval om de Zwolse Fabienne van den R., oftewel 'Het Meisje'. Dat werd vandaag duidelijk bij een inleidende rechtszitting, die RTV Oost via videoverbinding kon volgen.

'Het Meisje' zou betrokken zijn bij een bijzonder naargeestige ontvoering. Op een telefoon die bij haar werd gevonden, stonden beelden van het bebloede gezicht van het slachtoffer. Die zou eerst klemgereden zijn, vervolgens zijn gemarteld, om daarna naar eigen zeggen een pistool op z'n hoofd te krijgen. "Het graf is al gegraven", zouden zijn ontvoerders hebben gezegd. Ze wilden dertigduizend euro van hem hebben.

Leugenachtig

Daarnaast wordt 'Het Meisje' verdacht van drugshandel. Ze is er bijgelapt door een andere vrouw, die ook deze week werd opgepakt. Deze vrouw heeft aan de recherche verteld dat ze in een eerder stadium in het onderzoek een leugenachtige verklaring heeft afgelegd in opdracht van 'Het Meisje'. De derde aangehouden verdachte, Jaemy, zou ook in drugs gehandeld hebben.

Baas van de drugsscene

Naast de drie verdachten die deze week zijn aangehouden, zitten er nog drie vermeende hoofdrolspelers vast. Het gaat onder meer om de Afghaanse broers Idris en Abas. Zij wilden volgens justitie samen met 'Het Meisje' de Zwolse drugsmarkt controleren en zijn de strijd aangegaan met een ander kamp, met vooral leden van Turkse origine.

Idris en Abas zitten vast voor een moordpoging in 2016 op twee Turkse broers, het verstrekken van een moordopdracht afgelopen najaar en de voornoemde naargeestige ontvoering.

Leugenachtig

De twee Afghaanse broers vinden het verschrikkelijk onterecht dat zij wel vastzitten, maar leden van 'het andere kamp' niet. Volgens hen hebben die leugenachtige verklaringen afgelegd. Er zou zelfs door de in 2016 beschoten Turkse broers zijn betaald om belastend over Idris en Abas te verklaren bij de politie.

Advocaat Van Veen daarover: "Het lijkt erop alsof het andere kamp mijn cliënt [Abas, red.] van de straat wil hebben. Eerst hebben ze geprobeerd om Idris te vermoorden", hij werd in september beschoten met een automatisch wapen. "Maar toen dat niet lukte, zijn ze gaan verklaren bij de politie. En het lijkt nog te werken ook, want zij zijn op vrije voeten en mijn cliënt zit nog vast."

Tunnelvisie

Strafpleiter De Vilder beticht de politie en het OM van tunnelvisie: "Mijn cliënt Idris zou samen met zijn broer overal achter zitten en daar redeneren ze naartoe. Het lijkt wel alsof de recherche gefrustreerd is dat ze mijn cliënt nooit langdurig hebben kunnen vastzetten. Want ze hebben hem in het verleden van een heleboel verdacht, maar heel veel zaken zijn op niets uit gelopen."

Daarnaast verdenkt ze het OM van een 'overval-tactiek'. "Kort voor de zitting kregen we ineens een aanvullend dossier met 1000 pagina's! Dat hebben we natuurlijk helemaal niet kunnen doornemen met onze cliënten. En gisteravond kwamen er weer nieuwe stuken. Het voeren van een goede verdediging wordt zo onmogelijk gemaakt."

Bloedgeld

De Vilder vervolgt: "Het gaat zelfs zo ver, dat ze de advocatuur in een verhoor ervan beschuldigen mee te werken aan het in standhouden van de zware scene. Zo zouden wij betaald worden met bloedgeld. De agenten maken in het uitgeschreven verhoor zelfs nog een verwijzing naar de moord op collega Derk Wiersum. Zo zeggen ze dat als wij ons inlaten met zware jongens, dat het dan wel eens mis kan gaan. En dat we dan niet moeten piepen. Dit soort ondervragingstactieken gaan alle perken te buiten!"

Wie ook nog vastzit is Julian 'De Surinamer'. Hij is volgens het OM degene die in 2016 de auto bestuurde, van waaruit op de twee Turkse broers is geschoten.

5.000 tot 30.000 euro voor moord

Alle advocaten willen graag dat hun cliënten het proces in vrijheid kunnen afwachten, omdat het bewijs tegen hen 'alleen' bestaat uit verklaringen uit het andere kamp. "En die verklaringen lopen ook nog uiteen", zegt advocaat De Vilder. "Zo zegt de één dat hem door de broers 5000 euro geboden is om een tegenstander te vermoorden, terwijl een ander zegt dat het om 30.000 euro zou gaan. En zo zijn er nog veel meer verklaringen die niet overeen komen.

De rechtbank laat later vandaag weten of de broers Idris en Abas, met hun vermeende chauffeur Julian, op vrije voeten komen.