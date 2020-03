Wandel Avond4daagse Zwolle afgelast: "Wil je duizenden mensen bij elkaar brengen?"

De Wandel Avond4Daagse in Zwolle is afgelast in verband met het coronavirus. Aan het evenement doen jaarlijks zo'n acht- tot negenduizend wandelaars mee. "Wil je al die duizenden mensen bij elkaar brengen? We hebben het zekere voor het onzekere genomen", vertelt Hilly Breunis-Huisman namens het bestuur van de Zwolse Wandel Verenigingen.

Dit jaar zou de Avond4Daagse van 8 tot en met 12 juni plaatsvinden. Iedere avond wandelen voornamelijk kinderen van de diverse basisscholen in Zwolle een kilometerslange route. Vrijdagavond was dan de traditionele intocht in de Zwolse binnenstad.

Gecompliceerde voorbereiding

De maatregelen van het kabinet zorgden er al voor dat de voorbereiding behoorlijk gecompliceerd zou worden. "We konden als bestuur niet bij elkaar komen om te vergaderen. De voorinschrijvingsavonden die we begin mei zouden hebben, konden niet doorgaan", legt Breunis-Huisman uit.

Evenementen waar een vergunning voor nodig is, zijn tot en met 1 juni verboden. "De vraag is of het daarna direct over is. Wil je dan vrijwilligers bij elkaar hebben, zoals de tochtuitzetters? Daarom zijn we tot deze keuze gekomen", vertelt Breunis-Huisman.

De Zwolse Wandel Verenigingen gaan ervan uit dat het evenement volgend jaar wel weer kan plaatsvinden.

Meer afgelastingen

Naast Zwolle hebben meer vierdaagsen aangegeven dat hun evenement niet doorgaat. Onder meer in Hengelo en Hardenberg zijn de tochten afgelast.