LIVE | Zie jij het eerste ei van de bosuil uitkomen?

Het is niet dat de Vogelbescherming deze livestreams voor het eerst publiceert, want dat doen ze al sinds 2007. Maar de organisatie heeft wel extra camera's geplaatst. "Bijna een half miljoen mensen hebben in de eerste maand al een kijkje genomen in de nestkasten", schrijft de organisatie. "Dat is ruim vier keer zoveel als vorig jaar."

Bosuil

Merel

De merel heeft vandaag haar eerste twee eieren gelegd. Kijk hieronder hoe het met ze gaat.

De torenvalk hieronder broedt bovenin de watertoren in Hoogeveen van een drinkwaterbedrijf. Bij het grote publiek staat deze vogel bekend als de vogel die stil in de lucht hangt, op zoek naar eten. In dit nest broeden al jarenlang torenvalken, met meestal goed resultaat. Hieronder kun je volgen of het dit jaar voor deze valken ook een goed broedseizoen zal zijn.

Torenvalk

Ooievaar en slechtvalk

