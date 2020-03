'Het leven buiten gaat steeds meer lijken op het leven binnen' zegt directeur Golstein van de gevangenis Almelo

In de gevangenis zijn al veel beperkingen, uiteraard, maar ook gedetineerden hebben te maken met de strengere regels vanwege het coronavirus. Geen bezoek meer van buiten, minder grote groepen in de dagbesteding en zo min mogelijke 'bewegingen' intern.

Ton Golstein van De Karelskamp in Almelo is duidelijk; voor de gezondheid van zowel de gevangenen als het personeel worden de RIVM protocollen strikt nageleefd.

"Iedereen zit in een soort van isolatie en dat is eigen belang. Dat leggen we uit en de gedetineerden begrijpen dat. Natuurlijk is het niet leuk als je vrouw niet meer op bezoek mag komen of dat je je moeder niet meer mag zien. We zorgen dan wel voor extra vertier, denk dan aan spelcomputers. De verloven zijn ingetrokken, geen bezoek van advocaten of reclasseringsambtenaren, dat valt allemaal weg."

Net als in de rest van Nederland gelden de beperkingen. "Het leven buiten de muren van de gevangenis gaat steeds meer lijken op dat binnen de muren."

Geen onrust

Binnen de muren van de gevangenis is nog geen onrust ontstaan door de strengere maatregelen. "In plaats van bezoek kunnen de gedetineerden beeldbellen. Het is belangrijk dat ze weten hoe het thuis gaat, met vrouw en kinderen, helemaal in deze tijd. Dus dat gevangenen dat kunnen doen via een tablet is een uitkomst."

Er is nog ruimte voor werk en sport, maar wel aangepast. Geen contactsporten meer, minder grote groepen ook bij de dagbesteding, alles met die anderhalve meter afstand.

Minder gevangenen

Dat er minder 'aanbod' wordt verwacht vanuit het rechtssysteem, dus minder nieuwe gevangenen, daar is Golstein blij mee. "We zitten vol, maar vaak met twee mensen op een cel. Als we wat verder zijn in de weken met beperkingen kan ik misschien schuiven met gedetineerden als dat nodig is. Bijvoorbeeld als de spanningen wel oplopen binnen de muren. Dat vind ik wel prettig."

Inzet personeel

Het personeel dat thuis kan werken, werkt thuis, maar verder zijn de medewerkers vooral gericht op de gedetineerden. "Dat is hoe ze altijd werken en ik ben daar trots op, ook al maken ze zich natuurlijk ook zorgen om hun eigen gezin."

Veldzicht Kliniek

Ook in de Veldzicht kliniek in Balkbrug is de bezoekregeling vervallen. Verloven zijn ingetrokken, al waren er weinig mensen die op verlof mochten. De doelgroep, vreemdelingen met psychische stoornissen, vinden deze tijd van coronacrisis lastig te begrijpen. "Maar het personeel kan het ze met tijd en aandacht wel duidelijk maken.", aldus een woordvoerder.

De bewoners van de Beuk, een huis buiten de hekken van Veldzicht, gaan niet aan het werk op de boerderij en ontvangen ook geen bezoek. Ze mogen nog wel naar buiten, maar in beperkte mate en uiteraard met inachtneming van de bekende regels, zoals afstand houden.