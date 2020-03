Overijsselse ziekenhuizen: Steun uit de regio wordt enorm gewaardeerd

Op allerlei manier uiten mensen hun waardering voor de medewerkers in de zorg, die door de coronacrisis onder grote druk staan en keihard aan het werk zijn. "De ongelofelijke steun die we uit de regio krijgen is geweldig", zegt Erick van Zijl. Hij is woordvoerder bij het Deventer ziekenhuis. Ook de andere Overijsselse ziekenhuis waarderen de steun van de bevolking enorm.

Op allerlei manieren proberen mensen uit de omgeving van het Deventer Ziekenhuis het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. "We krijgen bloemen aangeboden, tekeningen van basisschoolkinderen, Go Ahead Eagles-supporters die een spandoek ophangen", somt Van Zijl op. "Het wordt allemaal enorm op prijs gesteld door ons zorgpersoneel. Zij zien hele zieke mensen. Dit is echt een hart onder de riem."

Van Zijl benadrukt nogmaals dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de maatregelen van de overheid houdt. "Dat is ook enorm veel waard. Dat heeft namelijk direct effect op de zorg. Als iedereen zich aan de regels houdt, is er hopelijk minder zorg nodig."

Hartverwarmend

"Geweldig, hartverwarmend", meldt woordvoerster Toos Bierhoff van het Enschedese ziekenhuis MST. "Het personeel stelt het enorm op prijs. Als je kijkt op onze social media zie je ook dat we het vaak delen. Ook op ons twitteraccount en die van Sophia, onze bestuursvoorzitter."

Ook bij MST krijgen ze van alles en nog wat binnen. "Tekeningen van kinderen, bloemen, koekjes. Maar ook de reacties op social media zijn geweldig. Omdat we natuurlijk niet iedereen kunnen bedanken, proberen we het nu via al die kanalen te doen. Iedereen in het ziekenhuis voelt zich enorm gesteund."

Nieuw fenomeen

Bestuursvoorzitter Rob Dillman van Isala in Zwolle reageert in de Meppeler Courant op dit nieuwe fenomeen van mensen die massaal hun steun betuigen. "We krijgen ongelooflijk veel steun. Van schoolklassen, van bedrijven, van iedereen. Er komen heel veel leuke en mooie kaarten binnen. Laatst nog was er een bedrijf dat honderd pizza's langs kwam brengen. Er staan hier drie verhuisdozen vol met Merci-chocolade. Die kregen we van de supportersvereniging van PEC Zwolle. Zoveel steunbetuigingen hebben we nog nooit gehad. Het is hartverwarmend en waarderen we enorm."

Spandoeken en ijsjes

Ziekenhuis ZGT heeft twee vestigingen, in Hengelo en Almelo. Woordvoerster Janny Vleerbos is enthousiast over de warmte van de mensen. "Dit is echt super, al die aandacht voor onze medewerkers. Supporters van Heracles kwamen met een spandoek, de Roparun ook. We kregen ijsjes van Van der Poel. Als ziekenhuis krijgen we ook veel spullen aangeboden en meldingen van mensen die in de zorg hebben gewerkt en zich aanbieden. Het is heel divers."

Enigszins terughouden

De Saxenburgh Groep maakte gisteren bekend dat de opening van haar nieuwe ziekenhuis met een paar maanden is uitgesteld door de coronacrisis. Maar ook hier stromen de lieve berichtjes binnen. "We zijn een beetje terughoudend geworden om gehoor te geven aan alle oproepen en acties van mensen. Die vergen soms aandacht en tijd van ons zorgpersoneel, terwijl die al zo druk zijn", vertelt woordvoerster Greetje Leuninge.

Behalve spulletjes en lieve berichten melden zich ook voormalige zorgmedewerkers bij het ziekenhuis. "Daar zijn we blij mee", reageert Leuninge. "Als het nodig is, gaan we hen zeker benaderen. We zijn bezig om een apart e-mailadres voor hen aan te maken waar ze zich kunnen melden. Zolang dat er niet is, kunnen ze terecht bij onze afdeling P&O."