Zoektocht op zoektocht, maar uiteindelijk werd Loes per toeval gevonden

Nadat Loes op zondag 2 september 2018 wegliep uit het ziekenhuis in Enschede, werd ze diezelfde avond nog door haar familie als vermist opgegeven. Loes was opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Het was een open afdeling, waar patiënten naar buiten konden lopen.

De politie nam de zaak hoog op. Twee dagen na de verdwijning, op dinsdag, werd de eerste zoektocht op touw gezet. Er werd in Het Smalenbroek, een bos aan de zuidkant van Enschede, naar haar gezocht. In dat bos zou ze regelmatig hebben gewandeld. Maar de zoekactie was zonder succes.

De eerste zoekactie naar Loes in Het Smalenbroek (Foto: News United / Dennis Bakker)

De donderdag erop werd er een politiehelikopter ingezet. Toen is er vooral gezocht bij alle plassen en vijvers in de omgeving van Enschede.

Twee weken

Op 16 september 2018 vond er een nieuwe zoektocht plaats. Toen was Loes precies twee weken vermist. Maar deze keer was het geen zoektocht van de politie. Er waren geen aanwijzingen meer, wat voor de politie een reden was om te stoppen.

De familie van Loes zocht samen met het Rescue Team Friesland naar haar. Ook ditmaal werd er geen spoor van de toen 72-jarige Loes aangetroffen.

Dochter Louise vertelde destijds dat de familie met de handen in het haar zat. "De zoekactie heeft helemaal niks opgeleverd. Er is geen enkel aanknopingspunt."

Wanhoop

Vier weken na haar verdwijning plaatste Louise een bericht op Facebook, waarin ze nogmaals haar wanhoop uitte. Ze riep iedereen op om aanknopingspunten te delen. "Zonder jullie is het niet mogelijk om haar te vinden", schreef ze.

Ook in deze periode organiseerde Louise verschillende zoekacties. Telkens liepen ze op niets uit.

Paragnost

"We zijn normaal heel erg nuchter, maar grijpen echt alles aan om haar te vinden", zegt dochter Louise Jonkman. En dus riep de familie de hulp in van een paragnost.

Bij de familie was het besef ingedaald dat als Loes gevonden zou worden, de kans niet zo groot was dat ze nog zou leven. "Maar op de één of andere manier blijf je hopen. Als we haar maar vinden. Dat zou een enorme geruststelling zijn."

Vijf maanden

Toen Loes vijf maanden vermist was, sprak RTV Oost uitgebreid met Louise. Ze vertelde openhartig over wat de verdwijning van haar moeder met haar deed. "Ik ben de hele dag onrustig en dat blijft. Heel moeilijk om mee om te gaan"



Politie pakt het weer op

Het is zaterdag 16 februari 2019 als er toch weer een georganiseerde zoekactie door de politie op touw wordt gezet. De reden dat de politie toch weer in de zaak is gedoken, is omdat een particuliere zoekactie 'een afwijking' liet zien.

Dit keer werd er gezocht in de buurt van Het Rutbeek in Enschede. Aan het begin van de zoektocht leken er aanknopingspunten te zijn. Een hond sloeg aan en een drone zag een afwijking in het gebied.

Maar ook deze keer liep de zoekactie stuk. Ook een duikteam vond Loes niet.

Tip in de zomer

In de zomer van 2019 kwam er een nieuwe tip binnen bij de familie van Loes. Dat was de reden om weer te gaan zoeken bij Het Rutbeek. Ook werd er gezocht in het natuurgebied Het Witte Veen in Buurse.

Net als vlak na haar verdwijning werd de hulp ingeschakeld van Search and Rescue organisatie SAR uit Friesland.

Een jaar vermist

Inmiddels is Loes de Groot-Veenendaal een jaar vermist, maar de familie houdt hoop dat ze gevonden wordt. Er wordt met een nieuwe grote zoekactie begonnen in Enschede-Zuid, het Nederlands-Duitse grensgebied, de omgeving van Buurse, Buurserbeek, Buurserzand en in een park aan de Enschedese Wethouder Beversstraat.

Een zoekactie waar de politie, burgers en een hondenorganisatie bij betrokken is. Ook wordt er weer gezocht met drones.

Een jaar na haar verdwijning werd opnieuw naar Loes gezocht (Foto: News United / Dennis Bakker)

Maar ook een jaar na haar verdwijning werd Loes niet gevonden. Sterker nog, de familie achtte de kans klein dat ze überhaupt nog gevonden zou worden. "We zijn afhankelijk van tips die binnenkomen. We hebben nu geen nieuwe aanwijzingen voor concrete plekken meer, dus dit was voorlopig de laatste zoektocht."

Doorbraak

De doorbraak in deze zaak komt op een moment dat er geen zoekactie aan de gang is. Het is een toeval dat op 25 maart 2020 een voorbijganger lichaamsresten bij een weiland aan de Zuid-Esmarkerrondweg ziet liggen. De politie begint met een onderzoek, maar op dat moment is er nog geen duidelijkheid of de resten van Loes zijn.

Die bevestiging komt een dag later wel. De nabestaanden van Loes maken in een bericht op Facebook bekend dat de resten die een dag eerder werden gevonden inderdaad van Loes zijn. De politie vult nog aan dat er geen aanwijzingen zijn dat Loes door een misdrijf om het leven is gekomen.

"Aan alle onzekerheid is een eind gekomen", schrijven haar nabestaanden. "Vanochtend is ons bevestigd dat Loes is gevonden. Wij zijn jullie dankbaar voor alle hulp, inzetbaarheid, oplettendheid en lieve berichten. Onze wens is om dit verdriet in alle rust met onze familie te kunnen verwerken."

Veel mensen leven mee met de nabestaanden. Dat blijkt wel uit de reacties als duidelijk is dat Loes is gevonden. Op het Facebookbericht van de familie komen honderden steunbetuigingen binnen.