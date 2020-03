Corona in Hasselt | Musicalkoor extra zwaar getroffen: dirigent ging door oog van de naald

Hij ging door het oog van de naald: de dirigent van het musicalkoor in Hasselt. Vooral omdat hij door medische oorzaak slechts over één functionerende long beschikt. Zelf is de dirigent aan de beterende hand, maar intussen heeft zijn vrouw ook corona opgelopen. Ze maakt zich echter vooral zorgen om haar echtgenoot. "Die heeft, vanwege die ene long, nog een lange weg voor de boeg om te herstellen."

Eén misverstand willen ze graag uit de wereld helpen. Ze kennen het verhaal dat in Hasselt circuleert dat de dirigent degene zou zijn die het virus heeft overgebracht op andere koorleden. "We hebben het virus daar niet gebracht, maar juist opgehaald", zo vertelt de dirigent, die het liefst zijn naam niet terugziet in de media.

Musicalgroep

Een echte naam heeft de musicalgroep overigens niet, maar het muzikale gezelschap is verbonden aan de PKN Hasselt, waar de gereformeerde Ichthuskerk en de hervormde gemeente De Baak onder vallen. Een musicalgroep met leden van 8 tot 88, zoals ze zelf zegt. Al heeft het merendeel van de leden de middelbare leeftijd. Regelmatig komt de groep bijeen om te repeteren. En daar lijkt het de afgelopen tijd misgegaan.

Met ambulance afgevoerd

De dirigent behoort vanwege slechts één functionerende long tot de risicogroep. De paniek was dan ook groot toen hij de eerste griepverschijnselen vertoonde en in acute ademnood raakte. Hij werd in allerijl per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle afgevoerd.

Daar lag hij zes dagen lang aan de zuurstof. Zijn vrouw, die met minder zware ziekteverschijnselen kampt en daarom voornamelijk het woord voert. "Niet op de intensive care, maar hij werd in isolatie verpleegd. En mijn man is echt door het oog van de naald gekropen."

De dirigent is intussen weer thuis. Maar inmiddels is zijn vrouw nu ook ziek. "Ik heb hem thuis moeten verzorgen. Nu ben ik dus de sigaar, al ben ik gelukkig niet zo ernstig ziek. Het is vooral mijn man die nog een lange weg voor de boeg heeft om te herstellen."

Epicentrum corona

Zoals gemeld is Hasselt, monumentaal stadje aan het Zwarte Water, de relatief zwaarst getroffen plaats boven de grote rivieren. Met een bevolking van maar net ruim zevenduizend inwoners. Juist die kleine hechte gemeenschap, waar iedereen elkaar kent, lijkt de reden waarom het coronavirus hier zo ongenadig hard toeslaat.

Het aantal besmettingen is gestegen naar 24. Vijf patiënten zijn bezweken aan de gevolgen van corona. Meer dan tien personen liggen op de intensive care, waarvan er meerderen in kritieke toestand verkeren.

Publieke functies

Uitgerekend een huisarts en een dominee, die vanwege hun publieke functie met veel anderen in aanraking komen, liepen corona op en hebben op hun beurt ook anderen besmet. Beiden maken deel uit van dezelfde kerkelijke gemeenschap. Ook het musicalkoor, dat de zieke dirigent leidt, maakt deel uit van dit kerkgenootschap. "Al bestaat dit koor uit meerdere gezindtes. Juist ook om bindend te zijn", aldus de dirigent.

Veel leden thuis

Hij gaat er vanuit dat hij corona bij het koor heeft opgelopen. Zijn echtgenote: "Nadat mijn man de eerste verschijnselen kreeg, bleek dat op dat moment reeds meerdere mensen van de musicalgroep ziek waren. Niet iedereen is getest, maar veel leden zitten nu in thuisquarantaine."

Of de dirigent - vanaf het moment dat hij het virus opliep en de ziekte zich openbaarde - ook anderen heeft besmet? "Zoiets blijft natuurlijk altijd gissen. Daar kom je nooit achter." Geluk bij een ongeluk is dat de meeste leden van de musicalgroep buiten de risicogroep vallen. "We hebben weliswaar enkele senioren, maar die vormen een uitzondering."

Regels genegeerd

Het echtpaar heeft zich het afgelopen weekeinde vooral verbaasd over de manier waarop Hasselt op dat moment nog omging met de ziekte. "We wonen zelf buiten de stad, maar hoorden dat heel veel mensen gewoon de straat op gingen. Daarop hebben we de burgemeester nog gevraagd of hij kon ingrijpen. Maar blijkbaar is er maandag een knop omgegaan. Intussen blijft iedereen gelukkig zoveel mogelijk thuis."

Ze vinden het maar dubbel. Beiden zijn ziek, maar tegelijk vinden ze het ook prachtig om te zien hoe iedereen met ze meeleeft. "Vanuit de musicalgroep, maar ook vanuit de buurt. Mensen die een pannetje soep voor de deur zetten. Of er een bos bloemen neerleggen, de kamer staat werkelijk bomvol. Of buurtbewoners die onze boodschappen halen. Dat doet echt enorm goed. De saamhorigheid is groot. Hier hangt momenteel echt een sfeer van: we moeten elkaar gezamenlijk door deze vreselijke crisis loodsen."