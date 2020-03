Onderwereldoorlog Zwolle: Waarom 'De Lange' vrijkwam voor een liquidatiepoging

Volgens justitie heeft 'De Lange' voor het moment van de liquidatiepoging een sluitend alibi. Hij was op dat moment bij zijn vader, zegt hij. Via internet was hij op zijn telefoon een film aan het kijken. De recherche heeft dat gecheckt en is tot de slotsom gekomen dat het relaas moet kloppen. Waarom? Omdat 'De Lange' een zenuwtrekje heeft. Iedere keer wisselt hij bij het bekijken van een film het volume. Dan weer harder, dan weer zachter. Ook straalde zijn telefoon een mast in de buurt aan.

Volume

Op het moment van de liquidatie wordt inderdaad op die manier een film bekeken op de mobiel van 'De Lange': geluid harder, geluid zachter. Dat kan de recherche uitlezen bij onderzoek aan de telefoon. Het OM heeft vervolgens besloten dat hij op vrije voeten kan komen, maar dat hij nog wel als verdachte geldt in het onderzoek.

Hij wilde mij opruimen liquidatie-doelwit

Zenuwtic

Dat hij vrij rondloopt, frustreert het doelwit van die nacht (Idris) enorm. "Ik weet zeker dat het 'De Lange' was die op mij schoot. Hij wilde mij opruimen." Zijn advocaat, De Vilder, vindt het vrijlaten van 'De Lange' ook ongehoord. "Hij heeft de politie zelf verteld dat hij die zenuwtic heeft. Als je dat zo benadrukt, kan het ook goed zijn dat hij de telefoon aan zijn vriendin heeft gegeven met de opdracht: 'veel met de volumeknop spelen'. Een vooropgezet plan dus. Vervolgens heeft hij tijd genoeg gehad om naar de plaats delict te gaan."

2,8 kilometer

Die 'plaats delict', de Van Disselstraat in Stadshagen, ligt op 2,8 kilometer van het huis waar 'De Lange' verbleef. Hij was om 2.32 uur bij het huis aan de Goudplevierstraat gearriveerd, het huis van zijn vader. Het huis ligt in dezelfde wijk, Stadshagen, en is acht minuten fietsen van de Van Disselstraat. Daar werd Idris om 2.53 uur beschoten, vanaf een scooter.

Advocaat De Vilder: "Vervolgens heeft 'De Lange' ook nog 's tegen een vriend van hem gezegd dat hij de aanslag had gepleegd. Daarnaast had 'ie naar eigen zeggen de beschikking over een wapen. Waarom telt de politie niet één plus één op? Daarnaast, voor het in bezit hebben van zo'n wapen, kun je ook gewoon een jaar de cel in. Ik snap echt niet dat hij vrij is."

Strijd om de macht

De liquidatiepoging in Stadshagen werd gevolgd door verschillende andere aanslagen in de Hanzestad. Zo werd er meerdere malen geschoten en werden auto's in de brand gestoken. Het geweld zou een strijd zijn om de macht op de regionale drugsmarkt en gevoerd worden tussen twee kampen.

Startpunt voor de grimmige strijd is volgens justitie een dubbele moordpoging in 2016. Toen werden twee Turkse broers vanuit een rijdende auto beschoten. Voor die aanslag zitten de Afghaanse broers Idris en zijn broer Abas nu vast. Vandaag werd bekend dat er in hun kamp deze week nog drie verdachten zijn aangehouden. In het 'Turkse kamp' zit niemand meer vast.