VIDEO: Bart (10) kan zijn ouders door coronacrisis niet zien, behalve als zijn vader langsrijdt in Ommen

Ongeveer een jaar geleden ging het helemaal mis met Bart. Na een zware astma-aanval lag hij twee weken op de intensive care. Eerst in het ziekenhuis in Groningen, daarna in Zwolle. Wat volgde was een jaar dat volledig in het teken stond van revalideren. Hij was net weer helemaal hersteld, toen het coronavirus Nederland in z’n greep kreeg.

Het is voor het gezin Van Noort uit Nieuwleusen van groot belang dat zoon Bart het coronavirus niet krijgt, legt moeder Martine uit. “Als dat gebeurt, dan is de kans aanwezig dat hij opnieuw zo’n aanval krijgt.”

Geen risico

Martine en haar man Wouter hebben beiden een beroep dat ze niet thuis kunnen beoefenen. Martine werkt bij bloedbank Sanquin in Zwolle en Wouter is vrachtwagenchauffeur. Omdat de twee dus dagelijks de deur uit moeten, besloten ze met zoon Bart geen enkel risico te nemen. De jongen woont tijdelijk bij zijn opa en oma in Ommen.



Martine: “Natuurlijk is het zwaar om hem zo lang niet te kunnen zien. We beeldbellen wel, maar dat is toch anders. Het liefst halen we hem vandaag nog op, maar we weten ook dat dit het beste voor hem is. Gelukkig heb ik hele lieve ouders.”



Niet te missen

Om elkaar toch heel even te kunnen zien, geeft vader Wouter een seintje wanneer hij met zijn vrachtwagen in de buurt is. Zoals vorige week, toen hij in de buurt van Ommen reed. Samen met zijn opa en oma ging Bart langs de weg staan, waar hij dankzij een grote vlag niet te missen was voor zijn vader: