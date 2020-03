Quarantaine Theater Show vanuit Steenwijk

In navolging van de succesvolle Quarantaineshow vanuit de Reggehof in Goor, zendt TV Oost zaterdag 28 maart de Quarantaine Theater Show uit vanuit de Meenthe in Steenwijk. Nog steeds is een bezoek aan theater of schouwburg uitgesloten dus brengen wij het theater naar je toe. Geniet zaterdag 28 maart vanaf 21.00 uur bij TV Oost van typische Overijsselse conferences, muziek en poëzie.

Bogey & The Longhorn

Een aantal artiesten uit de Kop van Overijssel heeft een gevarieerd programma samengesteld met voor elk wat wils en De Meenthe stelt hiervoor haar grote zaal ter beschikking. Zo kun je genieten van muziek van Bogey & The Longhorn, Sigrid Hof, Barbara Lok en Jeffrey van Heuven Staereling, brengen Jannes Mulder en Lucina Bolding je een aantal conferences en hoor je de zangkunsten van Daphne van Ditshuizen, ook wel bekend van The Voice of Holland. Theo van de Bles laat van zich horen met mooie poëzie en proza.



Huiskamervoorstelling

Wederom een speciale theatervoorstelling in de huiskamer dus maar nu vanuit Steenwijk. En net als in Goor is er ook bij deze show geen publiek aanwezig.



De Quarantaine Theater Show zie je zaterdagavond 28 maart om 21.00 uur op TV Oost en wordt zondagmiddag om 15.00 uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk dan de uitzending terug via https://www.rtvoost.nl/tv/gemist