Ondernemingsraad Soweco blij met akkoord maar heeft nog veel vragen

De ondernemingsraad van sociaal werkbedrijf Soweco is blij met het vandaag gepresenteerde toekomstplan. Of dit plan direct de rust terugbrengt bij de medewerkers weet or-lid Miriam Doeschot niet. "Dat vind ik lastig om te beantwoorden. Door het coronavirus lopen wij niet in het bedrijf rond."

De medewerkers van Soweco hebben een aantal bewogen maanden achter de rug, nadat in mei vorig jaar bekend werd dat de zes deelnemende gemeenten de stekker uit de zogeheten Gezamenlijke Regeling wilden trekken. De medewerkers verkeerden lange tijd in onzekerheid over hun toekomst.

Stil protest

In oktober vorig jaar leidde dat tot een stil protest bij een bijeenkomst waar alle raadsleden van de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Almelo en Hellendoorn werden bijgepraat over de toekomst van de sociale werkvoorziening. "Ik ben stil, maar van binnen ben ik woedend", zei toen één van de werknemers.

De ondernemingsraad zag de onrust onder de medewerkers ook. "Er gaat geen dag voorbij of wij worden aangeklampt door verontruste collega's met vragen over de toekomst van hun bedrijf", zei Doeschot eerder in een interview aan RTV Oost. Or-voorzitter Eric Kuiper maakte hetzelfde mee: "De onzekerheid over de toekomst heeft een enorme impact op de mensen hier."

Toekomstplan op hoofdlijnen

Directie, Raad van Commissarissen en de zes gemeenten presenteerden vandaag een toekomstplan op hoofdlijnen voor Soweco. Miriam Doeschot en haar collega or-leden werden gisteren al op de hoogte gebracht. "We zijn blij dat er een gezamenlijk gedragen toekomstplan ligt", zegt Doeschot. Om er aan toe te voegen dat er nog veel vragen zijn. "De puntjes moeten nog op i worden gezet."

Normaal gesproken lopen de or-leden dagelijks op de werkvloer. Door de uitbraak van het coronavirus werken veel van hen thuis. De vraag of met dit plan de rust is teruggekeerd onder het personeel kan Miriam Doeschot moeilijk beantwoorden. "Dat vind ik lastig omdat wij vanuit huis werken. Terwijl we juist nu graag iedereen elke dag willen zien. Weten wat er in de hoofden van de mensen omgaat."

Voor de medewerkers van Soweco heeft het plan vrijwel geen gevolgen, melden de opstellers. "De mensen uit de kwetsbare groepen komen allemaal in dienst bij de gemeenten. En we willen absoluut alle kennis en kunde van de medewerkers bij staf, ondersteuning en leiding van Soweco NV behouden. Daarom hebben we afgesproken dat we deze medewerkers als gemeenten ook allemaal overnemen. Hiervoor wordt de komende maanden een sociaal plan uitgewerkt”, zegt Martha van Abbema, als vice-voorzitter.

Vragen

Bij Soweco werken tussen de twaalf- en dertienhonderd SW-medewerkers en ongeveer achthonderd mensen die deelnemer zijn volgens de Participatiewet. Mensen uit de brede doelgroep, zoals Doeschot die groep van achthonderd omschrijft. Over hun werkgelegenheid heeft de ondernemingsraad sowieso vragen.

"Wij zullen ons ook de komende tijd sterk maken voor de belangen van Soweco, al haar medewerkers en de brede doelgroep, zegt Doeschot. "Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. We vinden het belangrijk dat het huidige plan de komende tijd nader wordt uitgewerkt. Dit in het belang van alle medewerkers en de brede doelgroep."