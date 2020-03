Thuiswerkers Deventer geraakt door nieuwe muurschildering binnenstad: "Genieten in belabberde tijd"

Thuiswerkers Deventer geraakt door nieuwe muurschildering binnenstad: "Genieten in belabberde tijden" (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Kunst en corona in Deventer

De bewoners van de Deventer Hof van Adwaita reageren verrukt op een verse 'mural' die kunstenaar GOMAD dezer dagen aanbrengt. "Iedereen werkt hier noodgedwongen thuis. Het is echt een lichtpuntje om dit live vanuit je raam te zien ontstaan", zegt bewoonster Fieke Payens.

Het kunstwerk van GOMAD is reusachtig; een meter of acht hoog tegen de gevel en ook vele kleurige meters in de lange poort naar de Hof van Adwaita. "Prachtig om dit nu in deze moeilijke tijd te kunnen maken", zegt GOMAD.

Portret Adwaita

De muurschildering of mural wordt gemaakt op uitnodiging van de bewoners van deze bijzondere binnenplaats in de Deventer binnenstad. Eeuwen terug werd er een burgerschool gevestigd. De zoon van de directrice schreef gedichten onder het pseudoniem Adwaita. Zijn portret, aangekleed met bloemen, planten en dieren, is de basis voor de muurschildering.

Egbert Scheffer van Street Art Streets zegt: "Dit initiatief hebben we samen tot stand gebracht, met onder meer de bewoners, Wonen Boven Winkels en de gemeente. Het maken van deze mural was gepland, maar kan gelukkig doorgaan in coronatijd. De wereld en Deventer kunnen wel wat kleuren gebruiken op dit moment."

Niet tegelijk kijken

Dat gebeurt wel met de nodige aanpassingen vanwege de coronamaatregelen. Scheffer: "Normaal roepen we mensen op om te komen kijken hoe zo'n kunstwerk tot stand komt. Dat doen we nu niet." Bewoonster Fieke Payens vult aan: "We komen als bewoners natuurlijk kijken hoe het kunstwerk zich ontwikkelt, maar niet allemaal tegelijk."