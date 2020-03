Deze studenten geven jou online studievoorlichting: “Belangrijk dat jongeren realistisch beeld krijgen"

Door de coronacrisis zijn scholen gesloten. Ook open dagen gaan niet door. Zo zijn de open dagen in april van Hogeschool Windesheim in Zwolle geannuleerd. En op de website van ROC van Twente staat dat de informatieavonden niet doorgaan tot en met 6 april. Wel worden er op een aantal scholen online open dagen aangeboden.

Naast dat aanbod op de websites van scholen gaan de scholieren nu dus zelf aan de slag om de toekomstige studenten te helpen. Wij vroegen studenten om een video in te sturen waarin ze voorlichting geven over hun studie.

Studenten aan het woord

Jaap Davina woont in Oldenzaal en sinds kort ook in Nijmegen. Hij begon vorig jaar met zijn opleiding ALO. Hij vindt het belangrijk dat de jeugd voorlichting krijgt. “Zelf heb ik voor deze studie gekozen, omdat ik erg van sporten houd.”

Volle tijdlijn

Maura Bode woont ook in Oldenzaal en toen ze alle berichten van studenten in haar tijdlijn voorbij zag komen kwam ze direct in actie. Ze studeert Geneeskunde in Leiden.

Facebookbericht van Maura Bode (Foto: RTV Oost/ Tim Woldering)

Ze vindt het belangrijk dat toekomstige studenten goed geïnformeerd worden. Zelf heeft ze voor geneeskunde gekozen, omdat ze erg geïnteresseerd is in het menselijk lichaam. "Ook alle ziekten en behandelingen eromheen vind ik interessant. De studie is pittig, maar te doen. Je hebt gemiddeld 21 contacturen in de week, maar met zelfstudie erbij ben je vaak 35 tot 40 uur bezig in de week. Het is goed te doen als je er geïnteresseerd in bent.”

"Je moet gelukkig worden"

Merel Lugtmeier woont in Goor. "Deels woon ik nu ook in Den Haag waar ik de opleiding Creative Business volg. Voordat ik begon aan deze studie heb ik marketing en communicatie gestudeerd aan het ROC van Twente." Merel noemt de studiekeuze één van de belangrijkste keuzes die je maakt in je leven. Je moet gelukkig worden van de studie die je volgt. Je zult wat je daar leert, je leven lang gebruiken in het werkveld.

"Heel goed initiatief"

Cyntha Bouma woont in Friesland en studeert in Deventer aan de Jan des Bouvrie Academy van Saxion. Ook zij legt uit wat haar studie Design & Styling inhoudt en waarom zij het gekozen heeft. Voordat ze begon met deze studie heeft ze de MBO studie Sport en Bewegen gevolgd.

Heb je interesse in een van deze studie's? Of ken je iemand die deze studie's interessant vindt? Via Facebook kun je bovenstaande studenten opzoeken en ze van alles vragen over hun studie.