Corona in Hasselt | Zieke dominee: 'We leven hier intens met elkaar mee'

Ja, hij was zwaar ziek. Niet dat hij nu meteen voor zijn leven vreesde, maar hij en zijn echtgenote waren er wel degelijk ernstig aan toe. Van die eerste paar dagen quarantaine hebben ze dan ook feitelijk niet zoveel meegekregen.

"Je ligt eigenlijk alleen maar in bed en hebt nergens zin in. Je voelt je beroerd, hebt koorts en spierpijn. Het enige wat je wilt, is slapen. Maar begrijp me goed, ik vind dat in geen verhouding staan met de rampspoed die een aantal andere plaatsgenoten momenteel overkomt", aldus Van Veldhuizen, die vanwege het besmettingsgevaar zijn verhaal per telefoon vertelt.

Goedgevulde kerk

Van Veldhuizen is dominee van de Protestantse Kerken Hasselt, waar de gereformeerde Ichthuskerk en de hervormde gemeente De Baak onder vallen. Een geloofsgemeenschap met op papier 1600 leden. En op zondag is deze kerk met steevast ruim driehonderd gelovigen nog 'ouderwets' goed gevuld. Een hechte gemeenschap met veel onderlinge sociale contacten.

Dat lijkt een van de redenen waarom het gevreesde virus juist in dit stadje aan de boorden van het Zwartewater dezer dagen zo ongenadig hard huishoudt. Vandaag werd duidelijk dat het aantal besmettingen verder is opgelopen naar 24.

Ook het musicalkoor van de PKN-kerken, waar Van Veldhuizen voorganger is, werd zwaar getroffen.

Ook huisarts besmet

Waar de predikant zelf de ziekte heeft opgelopen? Dat blijft gissen. Hij voelde zich al wat ziek, zodra hij ook nog eens koorts kreeg, stelde zijn huisarts voor hem te testen op corona. De bange vermoedens werden bewaarheid. Wrang detail: ook deze huisarts werd later positief getest op corona.

De huisarts deed kort daarop bij het lokale radiostation zijn verhaal. Vooral om zijn plaatsgenoten te waarschuwen. De boodschap die daaruit doorklonk: als een professional de ziekte al zonder het te weten kan overbrengen, kan iedereen dat overkomen. De huisarts is overigens intussen aan de beterende hand, maar zit nog in thuisquarantaine.

Net als dominee Van Veldhuizen en zijn echtgenote. Of zij op hun beurt ook plaatsgenoten hebben besmet? "Dat weet je niet. Valt ook niet meer na te gaan. Maar dat is een vraag die ook totaal niet leeft hier in Hasselt. Er wordt niet met de beschuldigende vinger naar elkaar gewezen. Dat heeft ook helemaal geen zin. In deze gemeenschap leeft het idee: dit overkomt ons. En we zullen met z'n allen deze crisis moeten overwinnen."

'Rentree' als dominee

Komende zondag maakt Van Veldhuizen zijn 'rentree' als voorganger. "Waarbij we vanzelfsprekend alle richtlijnen in acht nemen. Dus alleen met een paar hoogstnoodzakelijke mensen in een verder lege kerk. Die dienst is dan via internet te volgen. Net zoals we dat de afgelopen twee weken hebben gedaan."

Hij kijkt er reikhalzend naar uit. Net zoals hij er naar uit ziet om straks weer naar buiten te kunnen. "Zaterdag weer, voor het eerst sinds weken. Eindelijk weer frisse lucht opsnuiven. Zoals ik dat de afgelopen dagen ook deed om af en toe wat in de vuilcontainer achter het huis te gooien. Een van de spaarzame momenten dat ik nog naar buiten kon."

Steunbetuigingen

Van Veldhuizen zegt dat hij en zijn echtgenote worden bedolven onder de steunbetuigingen. "De mensen sturen kaartjes, ik krijg volop appjes. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Ook andere Hasseltenaren doen dit onderling. De solidariteit is groot. We leven hier intens met elkaar mee."

In dat opzicht veroorzaakt dat verfoeide virus zelfs - hoe wrang ook - nog een positief effect: "De solidariteit is enorm. Wat ons nu overkomt, heeft de onderlinge banden versterkt."