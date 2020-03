Grensgebieden willen regeling voor ondernemers die wonen in buitenland, maar werken in Nederland

Provincies grensgebieden willen passende regeling voor ondernemers die wonen in het buitenland, maar werken in Nederland (Foto: RTV Oost)

Provincies in de grensgebieden slaan alarm voor ondernemers en werknemers die wonen in het buitenland, maar werken in Nederland of andersom. Onder andere de provincie Overijssel heeft aan minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om voor deze mensen een goede regeling te treffen. Hierbij gaat het niet alleen om ondernemers, maar ook om werknemers die wonen en werken in verschillende landen.

Het kabinet maakte vorige week een reeks maatregelen bekend om ondernemers te steunen, die door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Voor ondernemers in de grensstreek is de situatie extra gecompliceerd, wanneer zij niet in hetzelfde land wonen en werken.

Reisbureau

Aanleiding voor de provincie Overijssel vormt het verhaal van de Nederlandse ondernemer Turgay Ekinci. Hij woont in het Duitse Gronau, maar is met zijn reisbureau gevestigd in Enschede. De man zag door de coronacrisis vrijwel al zijn inkomsten verdampen. Hij hoopt gebruik te kunnen maken van de regelingen voor zzp'ers.

Toen het kabinet de maatregelen bekendmaakte, zocht Ekinci contact met de Kamer van Koophandel en de gemeente Enschede. Zij verwezen echter door naar de Duitse autoriteiten. Toen de ondernemer bij de gemeente Gronau en Duitse arbeidsinstanties aanklopte, werd hem gezegd dat hij in Nederland moet zijn.

Mkb-adviseur

Ekinci zocht daarop contact met RTV Oost. "Ik ben al drie dagen bezig om uit te zoeken waar ik terecht kan, maar zonder succes. Het is een grijs juridisch gebied, waarin ik niet verder kom. Ook met de kinderopvang, die ik nu zelf betaal, is het maar de vraag of ik nog ergens recht op heb."

Na contact te hebben gezocht met woordvoerder Rob Heetland, gaat een mkb-adviseur van de provincie nu kijken hoe de man het beste geholpen kan worden. "Dat zal maatwerk worden", vertelt Heetland. "Het gaat hier om een potentieel hiaat, waarin de regelingen nu niet voorzien. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor werknemers die over de grens wonen of werken."