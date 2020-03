Extra maatregelen in Twente vanwege corona: campings en vakantieparken gesloten

Er komen strengere maatregelen in de regio Twente om het coronavirus in te dammen. Vanaf vanavond worden alle vakantieparken en campings gesloten. Mensen die er wonen hoeven niet weg. Ook markten krijgen te maken met strengere regels. Er mogen maximaal tien kramen staan die enkel eten verkopen. Het staat in een noodverordening die aan het eind van de middag van kracht wordt.

Er is een landelijke noodverordening waarin staat dat het verboden is om met meer dan drie mensen bij elkaar te zijn als de afstand onderling kleiner dan anderhalve meter is. Elke veiligheidsregio mag met aanvullende maatregelen komen. De Regio Twente doet dat nu.

De plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Twente, Arjen Gerritsen, heeft vandaag een aangescherpte noodverordening ondertekend. Met deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de aangescherpte maatregelen met betrekking tot samenkomsten, evenementen en contactberoepen die op 23 maart door het kabinet zijn afgekondigd. De aangescherpte maatregelen hebben als doel de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Zorgcapiciteit

Opvallend is dat de veiligheidsregio vakantieparken niet alleen sluit omdat het toerisme richting Twente binnenkort op gang komt. De Veiligheidsregio wil ook dat de vakantieparken beschikbaar zijn als zorgcapaciteit, zodat er in een later stadium mogelijk zieken opgevangen kunnen worden.

Die maatregel is op dit moment nog niet aan de orde maar de veiligheidsregio neemt alvast maatregelen voor het geval er wel een beroep gedaan wordt op extra zorgcapaciteit.

Het is aan elke gemeente in Twente om in overleg met marktmeesters te bepalen welke kramen nog worden toegelaten op de markt.

“Ik begrijp dat het ingrijpende maatregelen zijn voor zowel inwoners als ondernemers, maar deze maatregelen zijn echt nodig om de coronacrisis het hoofd te bieden", zegt burgemeester Gerritsen van Almelo. "Gelukkig zien we dat vrijwel iedereen inmiddels doordrongen is van het feit dat er stevige maatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van het coronavirus te remmen. Deze noodverordening helpt ons om te handhaven."