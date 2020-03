Opvangorganisaties voor dak- en thuislozen zoeken met spoed extra plekken voor zieke daklozen

Thuisblijven, hoe dan?! Dak- en thuislozen hebben geen huis en kunnen dus niet thuisblijven. Het Leger des Heils is daarom samen met andere opvangorganisaties en de gemeenten op zoek naar extra capaciteit om ook zieke dak- en thuislozen veilig te kunnen opvangen in quarantaine.

Regiodirecteur Karin Bloemendal van het Leger des Heils ziet dat er in Overijssel nu nog net genoeg opvangplekken zijn, maar dat kan snel veranderen: "Mijn grootste zorg is dat er mensen besmet kunnen raken, en dat er dan niet voldoende plekken zijn omdat we die mensen dan niet samen met anderen kunnen huisvesten."

Groot risico

Een zieke dakloze heeft geen plek om veilig binnen te blijven en vormt een groot risico als hij op straat blijft. De opvangorganisaties kijken nu waar ze zelf quarantaineplekken kunnen creëren, en of er wellicht in leegstaande hotels of vakantieparken mogelijkheden zijn. De gemeenten hebben daarin de regie.

De dak- en thuislozen lopen zelf ook gevaar, zegt Karin Bloemendal: "Deze mensen hebben door hun verleden en levensstijl vaak een kwetsbare gezondheid, en ze weten zelf ook dat een besmetting grote consequenties kan hebben. Maar thuisblijven is geen optie zonder huis. Dat maakt ze ook angstig."

Minder bedden

De nachtopvang bestaat nu vaak uit slaapzaaltjes voor vier of meer personen. Om daar ook anderhalve meter afstand te kunnen garanderen zijn er al bedden tussenuit gehaald, en zijn er dus minder bedden beschikbaar. Extra capaciteit is dus hard nodig.

De organisaties voor maatschappelijke opvang signaleren al jaren dat er een groot tekort is aan woningen voor deze mensen. Daardoor stromen daklozen niet door. Nu er weer een economische crisis aankomt, zal het aantal daklozen alleen maar verder toenemen.

Campagne

Daklozen worden hard getroffen door deze crisis. Om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van deze dak- en thuislozen in deze tijd is het Leger des Heils de campagne Thuisblijven. Hoe dan?! gestart. Hierin roept het Leger op om snel tienduizend woonplekken te realiseren.

De roep om extra woonplekken is niet nieuw, zegt Karin Bloemendal: "We roepen al jaren om meer woningen zodat dak- en thuislozen een nieuwe start kunnen maken. De crisis van nu laat pijnlijk zien hoe groot de nood is. veertigduizend mensen zijn dakloos in Nederland. Maar hoe moet je thuis blijven als je geen huis hebt?"