Huurders tijdens coronacrisis niet uit huis gezet, deurwaarders niet meer op bezoek

Door: Marcus Siebes & Teun van der Velden

Het is volgens Stöteler een goede zaak dat deze regeling van kracht gaat. "Het is nodig omdat ontruimen überhaupt al een grote ingreep is, maar zeker in deze periode. Veel mensen moeten zich er mee bemoeien dus het is verstandig om dat uit te stellen. Uiteraard met oog op het snel verspreidende virus."

Stöteler legt uit wat de nieuwe tijdelijke regeling betekent. (tekst gaat verder onder de video)

Toch betekent deze regeling niet dat er niemand meer uit huis gezet wordt. "In een enkele situaties gaan we nog wel over tot het ontruimen van woningen, bij bijvoorbeeld ernstige overlast of wietplantages."

De nieuwe regeling lijkt voor huurders een kans om de huur niet te betalen, het heeft immers op dit moment geen gevolgen. Stöteler plaatst daar wel een kanttekening bij. "Het is geen afstel van executie, maar uitstel. De ontruimingen die nu niet doorgaan, vinden uiteindelijk na de coronacrisis plaats. Ik verwacht dan ook dat het na de crisis drukker voor ons wordt, want we hebben dan een inhaalslag te maken."

Woningbouwverenigingen

Martijn Sweitser van Delta Wonen sluit zich bij Stöteler aan. "We zitten in een hele lastige tijd en dat betekent dat we de onzekerheid voor onze huurders zoveel mogelijk proberen terug te brengen, als het gaat om het inkomen. Dat betekent dat huurders gespreid kunnen betalen en we zetten mensen niet het huis uit als ze de huur voorlopig niet kunnen opbrengen. De jaarlijkse huurverhoging is ook met een aantal maanden uitgesteld."

Tijdelijke huurverlaging zit er echter volgens Sweitser niet in. "Buiten deze maatregelen is het verlagen van de huur niet aan de orde inderdaad."

Martijn Sweitser legt uit hoe Delta Wonen huurders tegemoet komt. (tekst gaat verder onder de video)

Ook woningbouwvereniging Welbions en woningcorporatie WoON Twente laten weten mee te denken met huurders die in financiële problemen komen, zowel zakelijke als particuliere huurders. 'Huurders die in de problemen komen, kunnen contact opnemen, dan gaan we samen kijken naar een gepaste oplossing', schrijft Welbions.

Werkzaamheden

Terug naar deurwaarder Stöteler, want zijn werkzaamheden veranderen flink tijdens de coronacrisis. Zo komt hij normaal regelmatig bij mensen thuis. "Dat kan nu even niet meer. Ik bel nu de mensen waar ik normaal bij op bezoek ga. Als wij bijvoorbeeld stukken moeten overhandigen doen we dat nu in een envelop door de brievenbus, zonder contact met de mensen."

Ook het afbetalen van een schuld gaat nu anders. "Veel mensen komen normaal bij ons op kantoor om cash af te rekenen, dat kan nu niet meer. Wel kunnen mensen nog via internetbankieren hun schuld afbetalen."

Stöteler legt uit hoe het werk van een deurwaarder er in coronatijden uitziet.