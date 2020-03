Makelaars zien effect coronacrisis op woningmarkt, maar er is geen reden voor paniek

Door: Roy Blokzijl en Leslie Gerssen

Mensen die actief zijn op de Overijsselse woningmarkt hoeven niet bang te zijn dat deze instort. Dat zeggen makelaars Michel ten Hag en Peter Burbach. Zij spreken hiermee een onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) tegen. Dat stelt namelijk dat huiseigenaren denken dat het coronavirus grote gevolgen heeft voor de woningmarkt.

VEH vroeg 1175 huiseigenaren in Nederland of zij bang zijn voor de effecten van de coronacrisis. De helft van de ondervraagden denkt dat de waarde van huizen door de crisis gaat dalen. Daarnaast denkt driekwart dat de belangstelling voor huizen die te koop staan flink vermindert. "Dit onderzoek van VEH is te voorbarig", stelt makelaar Ten Hag. Hij is tevens lid van het algemeen bestuur van de NVM.



"Er zal best wel een afremming in de woningmarkt komen. Ook in Overijssel, maar dat betekent niet gelijk dat de gevolgen erg groot zijn", zegt hij. "Waar je normaal tien mensen hebt die geïnteresseerd zijn in een woning, zijn dat er nu bijvoorbeeld nog minimaal twee. De prijs gaat daardoor niet enorm dalen."



Niet representatief

Burbach, makelaar in Haaksbergen en voorzitter van de NVM-Makelaars Twente, is het met Ten Hag eens. Hij vindt het onderzoek van Vereniging Eigen Huis niet representatief. "Ik vind het knap hoe zij een voorspelling kunnen doen op basis van zo weinig leden. Hoeveel woningeigenaren zijn er wel niet in Nederland? Dit soort artikelen zorgen ervoor dat een bepaalde groep mensen zich laat beïnvloeden en dan druk je de markt een bepaalde kant op."

Woningmarkt loopt door

Binnen de provincie Overijssel ligt de woningmarkt dus niet stil. "Dat zie je vooral in de steden. In de dorpen werkt dat anders, daar zie je wel meer verschillen." Burbach vertelt ook dat mensen zich niet moeten laten leiden door de media. "Op de woningmarkt gaat het er vaak om dat mensen iets negatiefs hebben gelezen, dan durven zij niet meer."

Voldoende vraag

Daarnaast valt het in de provincie Overijssel wel mee met de vermindering van de vraag, vindt Ten Hag. "Er zijn wel enkele mensen die het kopen van een huis even uitstellen vanwege onzekere tijden, maar dat is gering. Tot nu toe loopt de markt gewoon door, net als voor de coronacrisis."

"Het is voor de koper nog steeds een goed moment om te kopen", vult Burbach aan. "Banken moeten gewoon hypotheken gaan verstrekken en daar moeten ze niet raar over doen. De banken weten ook dat de economie zich gaat herstellen. Dus er moet geen risico-opslag bijkomen, dat is te gek voor woorden. Neem de tijd om een juiste beslissing te nemen."



Te vroeg voor conclusies

Het is sowieso nog veel te vroeg om nu al conclusies te trekken uit deze crisis, vindt makelaar Ten Hag. "Je kunt nu nog weinig gefundeerde uitspraken doen. Het is belangrijk dat je vooral van dag tot dag kijkt naar de gevolgen."



Uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt ook dat iets minder dan de helft van de ondervraagden denkt dat de woningmarkt door de crisismaatregelen helemaal stil komt te liggen. "Daar is nu nog lang geen sprake van in Overijssel," zegt Ten Hag. "Als de crisis hooguit een paar maanden gaat duren, dan trekt de markt vrij snel weer bij. De vraag is daar nu nog veel te groot voor."



Gezond verstand

Volgens Burbach is het belangrijk om je gezonde verstand te gebruiken op de woningmarkt. "De maatregelen die zijn genomen moeten we opvolgen. Gebruik je verstand, ook bij de verkoop van een woning. Kijk naar de rente en naar de vraag. Neem op basis daarvan je beslissing. Vraag advies bij gedegen adviseurs die daar iets over kunnen zeggen. Ga niet op basis van een aantal artikelen een mening vormen."

Coronavoordeel

De coronacrisis brengt voor kopers en verkopers ook voordelen met zich mee. "Nu komt er wat meer rust en hebben kopers wat meer tijd om een beslissing te nemen over de aankoop van een woning. Er kan ook gewoon bezichtigd worden, als we de huidige richtlijnen van het RIVM goed hanteren en de verkoper dat ook doet."

Reactie VEH: "Thermometer van de woningmarkt" Woordvoerder van Vereniging Eigen Huis Hans de la Porte vindt niet dat de bezwaren van de makelaars hout snijden. “Het onderzoek is volkomen representatief voor de woningmarkt. Het is de mening, een thermometer, van de woningmarkt in Nederland. Natuurlijk zal het onderzoek beïnvloed zijn van gevoelens van grote onzekerheid. Daarbij kan dus komen dat mensen hun plannen voor kopen en verhuizen even opschorten. De wens blijft wel staan, maar mensen denken dus dat het nu even geen goed moment is. Daar moet je wel eerlijk over zijn.”



Dat de woningmarkt door het onderzoek van VEH een negatieve kant op wordt geduwd, wijst De la Porte van de hand. “De NVM heeft belang bij dat de woningmarkt positieve berichten krijgt. Wij hebben natuurlijk ook de vraag gesteld of de koop en verkoop van huizen door kan gaan. En dat kan ook. Wij vertellen de mensen eerlijk dat een hoop dingen door kunnen gaan, maar wel met de kanttekeningen van deze periode.”