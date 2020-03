Duizenden mondkapjes arriveren bij PlasmaMade in Staphorst

De eerste 7.000 mondkapjes zijn gisteravond aangekomen in Staphorst. Het bedrijf PlasmaMade laat in China 200.000 kapjes maken, geschikt voor de zorg. Vandaag komen er nog eens 40.000 stuks binnen.

Klanten die kleinere aantallen willen aanschaffen, kunnen deze vanaf vandaag kopen bij The Read Shop Frans Nooren in Staphorst. Grote aantallen gaan via PlasmaMade. "Pinnen gaat bij ons niet en ik krijg veel aanvragen voor kleine aantallen. Die gaan nu via The Readshop", vertelt Martin van der Sluis, directeur van PlasmaMade.

Kostprijs

Vorige week donderdag maakte Van der Sluis bekend 50.000 mondkapjes per week te laten maken in zijn fabriek in China. Alles op non profit-basis. Hij maakt geen winst, maar ook geen verlies. Dat betekent dat de kapjes voor een luttel bedrag per stuk verkocht gaan worden. Dit aantal is nu al opgelopen tot 30.000 per dag, als alle machines volle bak draaien. Van der Sluis financiert alles voor. Hij besluit vandaag of hij de lijn door laat draaien.

De distributie van de mondkapjes houdt PlasmaMade in eigen hand. De zorg gaat voor. De eerste zorgbedrijven in en om Staphorst kwamen gisteravond al langs om kapjes af te nemen.

VWS koopt niets

Van der Sluis heeft wel contact gehad met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), maar van een samenwerking is geen sprake. Ook neemt VWS niets af.

"Er is geen medewerking, maar ook geen tegenwerking", zegt Van der Sluis. Hij is hier wat verbaasd over, gezien het gebrek aan mondkapjes. Maar dit weerhoudt hem niet verder te gaan met zijn project. Bij de douane ging het vooralsnog goed met de lading. PlasmaMade kreeg de garantie dat de lading niet in beslag wordt genomen. Vandaag was er wel een urenlange vertraging.

Productie in China

PlasmaMade uit Staphorst is groot geworden door de uitvinding van een luchtfilter dat op plasma werkt en vooral in keukens wordt gebruikt. In 2015 was de grote wereldwijde doorbraak. Het bedrijf heeft productiefaciliteiten in China. In één fabriek worden nu mondkapjes gemaakt.