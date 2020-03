Lugubere ontdekking bij kinderboerderij Olst: "Afgehakte schapenkop lag naast ingewanden"

"Waar zijn de kippen?" Henny heeft direct door dat er iets niet in de haak is als ze het erf van kinderboerderij De Vijverhof oploopt. "Ik zie ook maar twee schapen", roept haar dochter van een afstandje.

Het tweetal speurt het weiland af, op zoek naar de schapen. Zijn ze ontsnapt? De lugubere werkelijkheid dringt tot haar door als ze bij de hokken aankomt en een maag, darmen en afgehakte kop ontdekt. Verderop in het weiland liggen meer resten van de dieren.

Geen wolf

"Ik dacht eerst; er is toch geen wolf geweest?", zegt Henny. Ze wordt uit die waan geholpen als ze de hekken bekijkt, waar het prikkeldraad in elkaar is gedraaid. "Toen wist ik dat het mensen waren."

Henny kan het nog amper geloven. "Waarom doen mensen dit? Kost het teveel moeite om bij de slager langs te gaan?" Voor haar bestaat er geen twijfel: de dieren zijn geslacht. Ze waren nog geen jaar oud.

'Professioneel gedaan'

"Het is allemaal heel professioneel gebeurd", legt ze uit. "Alles is ook heel glad weggesneden." Een schrale troost is dat de dieren waarschijnlijk niet hebben geleden. "Ze hebben eerst de keel doorgesneden."

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Henny samen met de twee overgebleven rammen (Foto: RTV Oost)

Ook een hele toom zwart-witte Brahma-kippen is verdwenen. "Ze waren tam, omdat ze als kuiken zijn grootgebracht. Ik snap niet waarom mensen dit doen, je krijgt amper geld voor die dieren."

Welke maatregelen neemt de kinderboerderij? "Als bestuur gaan we kijken wat we kunnen doen", zegt Henny. "Maar veel geld hebben we niet. Misschien beginnen we een inzamelingsactie, voor een goede bewakingscamera."

Tot die tijd roept de kinderboerderij buurtgenoten op extra goed op het terrein te letten, zodat de twee overgebleven rammen en de buurt nog jarenlang van elkaar kunnen genieten.

Kinderboerderij De Vijverhof deelde de foto's op Facebook. Let wel op: de beelden kunnen schokkend zijn.