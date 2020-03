Brandlucht in Holten wordt veroorzaakt door aansteken paasvuren

De brandlucht die in heel Holten en Dijkerhoek sinds vanmorgen te ruiken is, wordt veroorzaak door het vervroegd aansteken van de paasvuren in de gemeente Rijssen-Holten. Omdat de paasvuren dit jaar niet doorgaan en er op het moment ook niet verder gebouwd mag worden, is in overleg met de gemeente besloten om ze aan te steken.

In Holterbroek ging de stapel als eerste in vlammen op. Dikke rookpluimen waren in de wijde omtrek te zien. Een zeer beperkt aantal mensen van paasvuur Holterbroek was aanwezig om het vuur gecontroleerd te laten branden.

Ook de rest van de dag worden de paasvuren aangestoken. Het besluit van de gemeente om dit niet te communiceren, komt voort uit de angst dat veel mensen alsnog gaan kijken. "Vanwege de coronamaatregelen willen we juist voorkomen dat er veel mensen op afkomen", zegt een woordvoerder van de gemeente. In Holterbroek wordt iedereen die toch een kijkje is gaan nemen door de politie weggestuurd.

Balen

In heel Holten hangt nu een brandlucht vanwege de aangestoken vuren. De mensen die in de kern Dijkerhoek wonen hebben het vandaag extra zwaar te verduren. De harde wind staat pal op het dorp waardoor de huizen vol in de rook staan. Even een fris luchtje scheppen is er vandaag even niet bij in Dijkerhoek.

De boakebouwers balen als een stekker. Het is voor het tweede jaar dat het feest niet doorgaat. Vorig jaar vanwege de droogte, dit jaar vanwege corona. "De mooiste tijd moet nu eigenlijk komen. Het bouwen van de stapel, samen met jong en oud. Je mist nu de strijd om de grootste boake en de gezelligheid", zegt Arjan Veneklaas van paasvuur Dijkerhoek.

Boetes

De stapels van de bouwers zijn nog lang niet af. En zonder publiek, gezelligheid en de duisternis geven de aangestoken vuren van vandaag ondanks het mooie weer een troosteloze aanblik. Toch kan Veneklaas een beetje genieten. "Het blijft mooi, welke jongen vindt dat nou niet?"

De gemeente en de bouwers doen een dringend beroep op iedereen om te niet te komen kijken. Mensen worden door de politie weggestuurd en riskeren een fikse boete.