Onderwereldoorlog Zwolle: Jaemy 'De Timmerman', van straatjongen tot moordverdachte

Tot een aantal jaren geleden was Jaemy erg actief als vechtsporter. "Hij was serieus goed", zegt zijn toenmalige trainer Pascal Brinkman. "Hij trainde veel, kwam dan altijd met z'n tasje over de schouder binnen en trok z'n eigen plan. Hij had een vaste trainingspartner, een Italiaanse jongen. Die kon geen Nederlands, maar dat was niet erg. Juist wel lekker rustig."

Hij ging een andere richting uit... Trainer over Jaemy

Familieman

Een ander zegt: "Jaemy was altijd echt een familieman. Thuis had 'ie twee kindjes en een vrouwtje. Dat was mooi om te zien. Overdag was 'ie timmerman en 's avonds ging 'ie weer trainen." We noemen hem vanaf nu 'De Timmerman'.

Andere richting

Anderhalf jaar geleden ging het mis. "Hij raakte z'n baan kwijt en zijn relatie ging uit." Rond die tijd postte hij op Facebook: Aan het einde van de dag, sta je er alleen voor. "Maar dat past bij hem, hij trekt zijn eigen plan."

Ook stopte hij met sporten. "Hij ging een andere richting uit...", zegt zijn oud-trainer. "Sindsdien ben ik hem uit het oog verloren."

Criminaliteit

Die 'richting' is volgens anderen 'contact met twee Afghaanse broers in Zwolle'; Idris en Abas. Die twee zitten volgens justitie al jaren tot hun nek in de criminaliteit. Ze zouden betrokken zijn bij beschietingen, drugshandel en zwendel. Ook zouden ze vanuit een rijdende auto geschoten hebben op twee Turkse broers bij Zwolle-Zuid, in 2016. Sindsdien heerst er een grimmige sfeer in de lokale onderwereld.

Er lijken simpel gezegd twee kampen te zijn. Een kamp gelieerd aan de beschoten Turkse broers en een kamp dat zich schaart achter Idris en Abas. 'De Timmerman' lijkt te zijn ingelijfd door de Afghaanse broers.

Moordaanslagen

De strijd tussen de kampen komt afgelopen najaar tot een triest dieptepunt. Verschillende personen worden beschoten met automatische wapens en auto's worden in brand gestoken. Zwolle schrikt zich rot als eind september Idris in de kinderrijke wijk Stadshagen wordt beschoten met een machinegeweer. Tientallen kogels vliegen er in het rond. Idris raakt gewond aan zijn hand.

Zoals het er nu naar uitziet, was die liquidatiepoging een vergelding. Idris had volgens het OM samen met zijn broer even ervoor zelf opdracht gegeven voor een moordaanslag op een concurrent. Daar zou ook 'De Timmerman' een rol in hebben gespeeld. Hij heeft volgens justitie een baken onder de auto van het beoogde doelwit 'geplakt'. Op die manier konden de gangen van het doelwit worden nagegaan.

Wroeging

Een ander bendelid, 'De Lange', zou de liquidatie moeten uitvoeren. 'De Lange' zegt dat hem er vijfduizend euro voor is geboden. Ook kreeg hij een aanvalsgeweer in de handen gedrukt. Maar 'De Lange' kreeg wroeging. Hij kende het doelwit, Emin, goed en lichtte hem in. Zo werd de moordopdracht omgedraaid en werd Idris het nieuwe doelwit.

Wraak

De mislukte moordaanslag in Stadshagen vroeg natuurlijk om een wraakactie vanuit het kamp van Idris en consorten. Volgens justitie heeft Jaemy 'De Timmerman' vervolgens de daad bij het woord gevoegd. Emin werd in de vroege ochtend van 26 oktober op de Klooienberglaan in de wijk Holtenbroek beschoten vanuit een rode Renault Clio. Emin raakte gewond aan zijn schouder. De Clio werd later uitgebrand teruggevonden in Zwolle-zuid.

Tekst gaat verder onder de foto.

Politie-onderzoek bij de beschoten auto van Emin, oktober 2019 (Foto: News United/ Stefan Verkerk)

De Timmerman en Het Meisje

De recherche tastte lang in het duister wie de aanslag had uitgevoerd. Afgelopen dinsdag werd Jaemy 'De Timmerman' er voor aangehouden.

Naast Jaemy werd ook de vermeende rechterhand van Idris en Abas aangehouden, Fabienne van den R, alias 'Het Meisje'. Zij zou een rol hebben gespeeld bij een bijzonder naargeestige ontvoering vorig jaar zomer. Op haar telefoon stonden beelden van het bebloede gezicht van het slachtoffer. Ook zou ze, overigens net als Jaemy, in drugs hebben gehandeld.

Beide verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Die heeft besloten dat ze de komende twee weken vast blijven zitten voor onderzoek. De verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld, behalve hun advocaat. Die mogen op hun beurt geen reactie geven aan de pers.