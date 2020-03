Bruiloftsindustrie ligt op zijn gat door coronacrisis en dat merken de bruidswinkels

In het atelier in Hengevelde worden nu mondkapjes gemaakt (Foto: RTV Oost)

Geen passende bruiden in de winkel, honderden bruidsjurken die in een magazijn hangen te wachten. Bij bruidsmodezaak Très Chic in Hengevelde merken ze elke dag de gevolgen van de strenge coronamaatregelen. De bruidsmodebranche ligt volledig stil omdat bruiloften worden uitgesteld en jurken niet geleverd kunnen worden.

Très Chic is een begrip in heel Europa. Het bedrijf uit Hengevelde heeft zes labels, die zijn verkrijgbaar in bijna vierhonderd winkels in 22 verschillende landen. "Al die winkels zijn gesloten", zegt eigenaar Brian Kuipers van Très Chic.

"Kunnen nergens leveren"

"Je mag nu niemand helpen met passen in de winkels, dus open blijven heeft ook geen zin. Er komt op dit moment ook niks binnen via de telefoon of via de mail. Er wordt geen jurkje besteld. Het zijn zware tijden want we kunnen nergens leveren. Kijk naar Frankrijk. Dat land zit volledig in een lockdown."

Veel aanstaande bruidsparen schuiven met de datum van hun feest, merkt Kuipers. "Sommige mensen blijven wel trouwen, maar dan kleinschalig. Toch hoor ik dat veel mensen het feest dit najaar of volgend jaar houden. Sommige komen hun uitgezochte jurk nu wel ophalen om thuis te bewaren, anderen laten de jurk hier hangen zodat die volgend jaar pasklaar kan worden gemaakt."

Modeshows geschrapt

De bruidsmodezaak heeft een eigen atelier in China, daar draait de productie inmiddels weer. Maar Kuipers kan de nieuwe jurken op dit moment aan geen land leveren of showen. Alle mode- en bruidsshows zijn overal geschrapt.

"We hadden zelf meerdere events gepland", vertelt Kuipers. "In Amsterdam en in Duitsland bijvoorbeeld. Dat kan dus allemaal niet doorgaan. Winkeliers kunnen niet reizen. Daarom hebben we nu online filmpjes gemaakt van 220 nieuwe jurken. Daar zijn we een week druk mee geweest met twee modellen en een videoteam. Eind deze week krijgen alle winkeliers onze nieuwe collectie op die manier te zien, samen met de fotoshoots."

Mondkapjes

Het winkelpersoneel van Très Chic in Hengevelde is inmiddels niet meer druk met het aanpassen van trouwjurken, maar met het maken van mondkapjes. "Wat we aan stoffen tegenkomen gebruiken wij om kapjes van te maken", zegt Kuipers. "Ze zijn van katoen, dus goed te wassen. Je kunt er een eigen filtertje in doen. De eerste dag hadden we al aanvragen van meer dan duizend kapjes. We hebben er nu al ruim driehonderd weggegeven. Dus we zijn nog wel even zoet."

Kuipers heeft zijn hoop gevestigd op de periode na 1 juni. "Hopelijk kunnen evenementen en bruiloften dan weer doorgaan. Naast deze zaak heb ik ook nog een restaurant en een licht- en geluidsbedrijf. Dat ligt ook allemaal stil op dit moment. Laten we hopen dat het na 1 juni weer normaal wordt."