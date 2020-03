Corona in Hasselt | Voorzichtig optimisme over laatste cijfers

Voorzichtig optimisme over de laatste corona cijfers in Hasselt (Foto: Freddy Schinkel)

Er heerst bij de autoriteiten voorzichtig optimisme over de laatste coronacijfers in Hasselt. "Het aantal besmettingen lijkt wat af te vlakken", aldus burgemeester Eddy Bilder. Niettemin zijn er altijd nog weer nieuwe besmettingen bijgekomen, waardoor de teller intussen op 27 staat. Tegelijk ontwikkelt zich volgens de burgemeester in Genemuiden, dat eveneens onder de gemeente Zwartewaterland valt, een zorgelijke situatie.

Zoals de afgelopen week gemeld heeft het coronavirus onevenredig hard toegeslagen in het stadje in de kop van Overijssel. Er vielen in totaal vijf dodelijke slachtoffers te betreuren, terwijl er nog meer dan tien mensen op intensive care liggen. Meerderen van hen verkeren in kritieke toestand.

Voorzichtig optimisme

Dat er drie nieuwe besmettingen zijn bijgekomen, noemt de burgemeester zorgelijk. Tegelijk gloort er enig optimisme omdat volgens hem de cijfers voor Hasselt lijken af te vlakken, zo verklaarde hij voor de microfoon van het lokale radiostation Zwartewater FM. Daarin geeft de burgemeester iedere avond een update en licht hij de cijfers toe.

Wat de vermeende afvlakkende curve in Hasselt betreft, houdt hij nog wel een stevige slag om de arm. "Ik denk dat we dat met z'n allen vooral heel erg hard moeten hopen."

Elders in Zwartewaterland

Tegelijk doet zich elders in de gemeente Zwartewaterland een stijgende trend voor. In Genemuiden zijn er twee nieuwe besmettingen bijgekomen, wat het totaalaantal op vijf brengt. Maar volgens de lokale huisartsen, die de burgemeester iedere avond informeren over de laatste stand van zaken, hebben zich vijf à zes mensen gemeld met klachten die mogelijk op corona duiden. Die nieuwste gevallen zijn dus nog niet in de GGD-cijfers opgenomen.

"Voor Genemuiden ziet het er best wat zorgelijk uit", aldus de burgemeester. "Dat zeggen we niet om de mensen bang te maken, maar wel om ze alert te maken."

In Zwartsluis is het aantal besmettingen gestegen van drie naar vier.

Extra controles

De burgemeester zegt de indruk te hebben dat de lokale bevolking zich houdt aan de strengere landelijke coronaregels. Wel zijn er voor de komende tijd extra agenten ingezet die hierop streng gaan toezien en eventueel forse boetes zullen opleggen.